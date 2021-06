Momentul în care cascada Bigăr se prăbușește. Ce s-a întâmplat, de fapt. VIDEO

Casacada Bigăr a fost considerată una din cele mai frumoase din Europa. În 2013 era inclusă, pe primul loc, într-o diagramă a cascadelor unice. Superba cascadă este situată în județul Caraș-Severin. În urmă cu patru ani cascada a fost reamenajată pentru turiști, aici existând un traseu special construit pentru a putea fi admirată de aproape.

Când mergi pe drumul dintre satul Oravita și satul Bozovici, în munții Anina de pe drumul național numărul 57 B, dai de Cascada Bigăr. Celebra cascadă se află poziționată exact pe paralela 45. Cascada Bigăr a devenit una dintre principalele atracții turistice ale Parcului Național Nerei-Beusnița, având una dintre cele mai spectaculoase cascade din lume. World Geography a clasat cascada pe primul loc în clasamentul celor mai frumoase din lume, realizat în 2013.

Neavând un traseu turistic bine făcut, angajații fabricii Coca-Cola HBC Timișoara au decis să investească în Casacada Bigăr. Având un potențialul turistic imens, s-a decis reamenjarea ei. De asemenea, s-a dorit ca accesul la Cascada Bigăr să fie mult mai confortabil și mai sigur pentru turiști.

Pe 26 mai 2017, Cascada Bigăr și-a deschis porțile pentru turiștii pasionați de natură și frumusețe. Înainte de deschidere, aranjamentele au durat cel puțin zece luni. Lucrările care au început în vara anului 2016 au avut ca scop dezvoltarea unui traseu pentru turiști. Traseul începea cu accesul la Cascada Bigăr și continua lângă celelalte atracții turistice din apropierea cascadei.

Pentru localnicii de aici Cascada Bigăr este „miracolul din defileul Miniș”. Ce se știe sigur este că provine din râul Miniș și curge peste un zid de 8 metri de mușchi. Celălalt nume al cascadei Bigar este Coronini, după guvernatorul regiunii Banatului din secolul al XIX-lea, Johann Baptist Coronini-Cronberg.

După ce Casacada Bigăr a fost una din cele mai importante atracții turistice din zonă, ieri, pe 7 iunie, a venit și dezastrul. În urma acumulării unei cantități mari de mușchi, sub presiunea greutății acestora, Cascada Bigăr s-a prăbușit. Din ceea ce a fost cea mai frumoasă cascadă din lume, astăzi, la 24 de ore, cee ce a rămas este un peisaj dezolant. Cei de la Romsilva au fost cei care au anunțat dezastrul, fiind în imposiblitatea de a mai salva ceva.

Au apărut și primele acuzații, conform cărora Casacada Bigăr s-ar fi prăbușit din cauza păstrăvăriei Valea Miniș. Cei de la Romsilva au publicat un mesaj pe Facebook în care au explicat adevăratele motive ale dezastrului de la Cascada Bigăr, și momentul filmat în care aceasta se prăbușește.

„Romsilva respinge cu fermitate informațiile false referitoare la prăbușirea Cascadei Bigăr, lansate în spațiul public de un ghid de turism și „activist de mediu”. Acesta a lansat informația FALSĂ că prăbușirea cascadei Bigăr ar fi fost provocată de captarea apei de către păstrăvăria Valea Miniș. Care este adevărul? Păstrăvăria Valea Miniș a fost construită în perioada 1986-1988, inclusiv o lucrare de captare pe izvorul Bigăr. În ultimii 33 de ani NU s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentară.

Deci NU aceasta este cauza prăbușirii cascadei. Așa cum am precizat anterior, Casacada Bigăr s-a prăbușit din cauze naturale, sub propria greutate, în urma acumulării în timp a travertinului și a mușchiului. Informați-vă corect! Așa cum am promis, revenim cu imagini noi, momentul în care cascada Bigăr s-a prăbușit”, scrie Romsilva pe Facebook.