Momentul care a marcat-o pe viață pe Elena Marin de la Survivor. De unde are cicatricea de pe corp

Elena Marin de la Survivor a trecut prin multe întâmplări dificile în viața ei, însă una dintre ele a marcat-o pe viață, iar pentru că a rămas cu o cicatrice care îi va aduce mereu aminte de momentele de coșmar.

Concurenta de la Survivor are o cicatrice pe spate, care i-a rămas în urma unui accident care putea să se sfârșească tragic.

Dansatoarea Andreei Bălan a vorbit despre accidentul care s-a petrecut chiar într-un studio de televiziune. Totul s-a întâmplat în urmă cu 7 ani, pe vremea când era asistenta lui Mihai Morar.

Momentul a fost filmat și a devenit viral rapid. Prezentatorul a vrut să se urce pe o scară de metal, sprijinită de Elena Marin, însă a căzut peste ea cu tot cu scară.

Din fericire, Elena Marin s-a ales doar cu o cicatrice, însă lucrurile putea să fie mult mai grave, atât pentru ea, cât și pentru prezentator.

Deși a căzut de la o distanță de aproape doi metri direct în cap, Mihai Morar a scăpat ieftin. El s-a ridicat imediat și a continuat emisiunea.

La vremea aceea, Elena Marin a declarat că cel mai probabil va rămâne „însemnată pe viață”, din cauza zgârieturii profunde pe care a suferit-o.

”Am avut o rană foarte urâtă pe omoplat, în locul în care a căzut scara pe mine. Putea să fie mai rău, e bine totuși că am scăpat doar cu atât. Nu a fost nevoie de copci, din fericire. Am rămas însă cu o cicatrice mare pe omoplat. Nu cred că se va vindeca prea repede. Pot spune că am rămas însemnată pe viață după întâmplarea asta cu Mihai Morar”, a povestit Faimoasa, la vremea aceea.