Diagnosticul crunt pe care l-a primit Eugenia Șerban. ”Am ales să lupt pentru viață!”

Eugenia Șerban a trecut printr-o dramă greu de imaginat. A descoperit că are două tipuri de cancer, în același timp, și a suportat o operație grea, de 12 ore. Cu optimism și putere, actrița a făcut confesiuni despre punctul nevralgic în care a dus-o viața.

Eugenia Șerban s-a făcut actriță pe ascuns, iar trenul a fost a doua ei casă. Viața i-a fost plină de încercări, iar despre toate a vorbit fără menajamente și fără ocolișuri pentru revista Viva.

În luna aprilie a anului trecut i s-au schimbat traiectoriile, când avea să afle, după un control ginecologic, că ceva nu este în regulă. A început investigațiile, iar în iunie s-a confirmat cancerul ginecologic. Imediat după biopsie, medicul ei a decis să i se facă de urgență o ecografie la sân, în aceeași zi. Atunci a aflat că are și cancer la sân.

„Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor. Prima perioadă m-a dărâmat, aveam mii de întrebări în cap… De ce eu? De ce mie? Și încă nu aveam habar ce va urma. Dar, în această perioadă, am avut alături de mine oameni și prieteni minunați.

Tot în acel timp am fost plecată la Timișoara, pentru că era programat de mult spectacolul meu monolog „Spovedanie în fața luminii”. Când am acceptat? E greu de spus. Am avut nevoie de un timp, eu cu mine”, a povestit Eugenia Șerban.