Momente triste trăite de Loredana Groza: “Am stat cu perfuzii”. Detalii neștiute până acum

Elena Boncea a împlinit, recent, 24 de ani, iar mama ei, Loredana Groza, i-a pregătit o petrecere surpriză de neuitat, cu ocazia aniversării tinerei. Deși își iubește fiica mai presus de orice pe această lume, artista susține că nu și-ar dori ca fata ei să urmeze o carieră în muzică. Ce sacrificii a făcut Loredana pentru a rămâne în topul preferințelor românilor, în ultimii 36 de ani.

Loredana Groza se consideră a fi „cântăreața tuturor românilor”, după cum s-a autocaracterizat acum ceva timp, în cadrul unui interviu televizat. Diva se bucură de un succes fulminant pe piața muzicală și astăzi, la 36 de ani distanță de momentul în care a câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia.

Deși muzica este marea ei pasiune, cea mai importantă persoană din viața Loredanei este fiica ei, Elena. Tânăra a împlinit, recent, 24 de ani, iar mama ei i-a organizat o petrecere de zile mari, pentru a-și sărbători odorul.

Cu toate că muzica i-a adus atât de multe satisfacții și bucurii în cei aproape 40 de ani de carieră, Loredana Groza nu și-ar dori ca fiica ei să-i calce pe urme. Vedeta subliniază faptul că drumul spre celebritate este presărat cu multe greutăți și sacrificii.

Artista și-a amintit de perioadele în care a trebuit să filmeze pentru un film sau un videoclip în condiții nefavorabile sau nu simțea foarte bine, însă a trecut peste toate obstacolele, demonstrând că este un bun profesionist.

„Nu! Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea.

După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii. Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine.

Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.

E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii.

Am primit atâtea poze de la oameni care au făcut asta pe muzica mea. Ce poți să ceri mai mult de la viață?” a declarat Loredana Groza, în exclusivitate pentru click.ro.