Momente grele pentru Smiley. Ce s-a întâmplat cu tatăl cântăreţului: „Nu mă puteam opri din plâns”

Este unul dintre cei mai apreciați și talentați artiști ai industriei muzicale românești, având o carieră fulminantă de mai bine de 20 de ani în muzică și televiziune. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului lui Smiley se ascunde o dramă imensă. Ce s-a întâmplat cu tatăl vedetei, acum câțiva ani. A aflat într-un mod cumplit.

Este energic, pozitiv, veșnic optimist și mereu cu zâmbetul pe buze. Smiley este, cu siguranță, un munte de energie și voie bună, bucuria lui contagioasă fiind principalul motiv, pe lângă talentul artistic incontestabil, pentru care este atât de apreciat de zeci de milioane de fani.

Deși a și-a petrecut mai bine de 20 de ani din viață sub lumina reflectoarelor, juratul de la Vocea României a rămas discret în privința sentimentelor și a problemelor care l-au măcinat, de-a lungul vieții.

Smiley a trăit o adevărată dramă în urmă cu doar câțiva ani, atunci când tatăl său, Ion Maria, a avut grave probleme de sănătate. Artistul a povestit, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, despre momentul în care a aflat că părintele său s-a îmbolnăvit.

La momentul respectiv, artistul se afla în Statele Unite ale Americii, departe de casă. Ion Maria a suferit un atac cerebral vascular, ceea ce l-a speriat îngrozitor pe fiul său.

„Când a venit refrenul piesei eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună.

Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună.”, a mărturisit Smiley în podcast-ul lui Damian Drăghici.