Smiley și-a invitat profesoara de română la un concert la Sala Polivalentă. Gestul pe care l-a făcut femeia l-a lăsat, însă, fără cuvinte: „Nu înțeleg de ce, că nu era ceva...” EXCLUSIV VIDEO

Smiley este astăzi un cântăreț de top, textier, compozitor și producător muzical, dar și antrenor la Vocea României (Pro TV), jonglând cu proiecte muzicale, dar și TV. Artistul s-a remarcat și în perioada școlii, atât în rândul profesorilor, cât și al colegilor. Drept urmare, profesoara de română a păstrat o lucrare de-a lui, pe care i-a adus-o la un concert la Sala Polivalentă. „Nu am fost vreun poet sau vreun scriitor, dar întâmplător a păstrat-o pe a mea”, a spus el pentru redacția Playtech-Impact.

Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scenă Smiley, își aduce aminte cu drag de școală și în special de cadrele didactice care i-au ghidat primii pași.

Cântărețul recunoaște că a avut o afinitate față de matematică, motiv pentru care a mers la profilul real. Nu a fost genul de elev tocilar și care era bun la toate materiile, ci a ales să aprofundeze studiul doar la disciplinele care îl interesau. Spre norocul lui, multe informații le asimila la ore și nu făcea vreun efort în acest sens.

„În general, am avut parte de profesori foarte buni, m-am și luptat să fiu la clasele foarte bune de la școlile la care am fost. Eu ca elev nu eram foarte silitor, le prindeam foarte repede, le prindeam din clasă, da. Învățam, am fost și la olimpiadă, adică ce mă interesa, învățam. Am fost la olimpiadă la matematică, am fost la mate-fizică, după aceea am continuat cu ASE-ul. Am fost pe partea asta de real”, a declarat Smiley, pentru redacția Playtech-Impact.