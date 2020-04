Momente grele pentru Marina Voica, la 83 de ani. Ce se petrece cu artista în izolare: ”Nu m-a sunat nimeni!”

Marina Voica a ajuns la respectabila vârstă de 83 de ani și pare că lumea a uitat-o, în special cei dragi pe care îi aștepta cu sufletul la gură. Ce se petrece cu iubita artistă în aceste vremuri și ce face în izolare?

Momente grele pentru Marina Voica în izolare

Majoritatea oamenilor au deci să se izoleze cu prieteni buni sau familia. Compania contează cel mai mult în aceste vremuri tulburi, cu atât mai mult că nu se știe exact când se va termina totul, iar viețile noastre vor reveni la normal. Timpul acesta este pentru a ne bucura unii de alții și pentru a ne oferi timpul pe care nu l-am avut. Din păcate, într-o situație extrem de tristă se află Marina Voica.

Cunoscuta solistă locuiește de ani buni la Breaza, iar acum în plină pandemie pare că a fost uitată de toți. Aceasta a recunoscut că doar Gabriel Dorobanțu o mai caută și încearcă să o sprijine. Marina Voica încearcă astfel să se descurce singură cu toate, iar dacă are nevoie de ceva de la magazin sau farmacie își părăsește domiciliul între orele 11:00 și 13:00. Atunci se suie în mașină și merge peste tot unde are nevoie pentru că nu are pe nimeni alături care să-i facă toate cumpărăturile.

„Puteau să mă întrebe dacă mă descurc”