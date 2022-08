Momente grele pentru Alexandru Arșinel. Actorul a ajuns din nou pe patul de spital. „Este slăbit”

Fanii lui Alexandru Arșinel sunt îngrijorați pentru starea de sănătate a celebrului actor. Artistul a ajuns din nou pe patul de spital, iar cei care îl iubesc așteaptă vești mai bune despre acesta. Bărbatul nu s-a simțit deloc bine cel puțin în ultima perioadă, iar acum se află iar pe mâna medicilor. Cum se simte vedeta acum? ,,Are niște probleme firești la 83 de ani. Este slăbit”, a susținut teologul Valentin Guia, după ce a discutat cu apropiații actorului.

Alexandru Arșinel, din nou pe mâna medicilor: cum se simte actorul?

Alexandru Arșinel a ajuns de urgență la spital în urmă cu câteva zile din cauza unor probleme cardiace. Valentin Gruia a luat legătura recent cu copiii artistului și a venit cu dezvăluiri despre starea de sănătate a acestuia.

Conform mărturiilor teologului, vedeta se simte bine și urmează ca în viitorul foarte apropiat să ajungă acasă. Cel din urmă le-a transmis fanilor lui că dragostea este singurul lucru care îl mai ajută să rămână pe această lume.

Valentin Gruia a susținut că actorul este bine și că are probleme firești la vârsta pe care o are. Cu toate astea, el este slăbit și are un istoric medical care nu îi dă pace. Amintim că vedeta are un transplant, un stent la inimă și diabet.

,,Am vorbit cu unul dintre băieții lui”

,,Am vorbit cu unul dintre băieții lui. Maestrul este bine, în măsura în care poate să fie bine. În următoarele zile va reveni acasă (…) De pe patul de spital v-a transmis că dragostea pe care i-o purtați cu toții e singurul lucru care-l ajută să rămână pe această lume. Au fost fake news-uri. Nu are nicio infecție nosocomială. Are niște probleme firești la 83 de ani. Este slăbit, are un transplant, un stent la inimă, diabet, dar este bine. (…) Vă iubește enorm de mult, trăiește și respiră pentru țara asta. Se pare că Dumnezeu o să-l mai lase. Am vorbit și cu Teodosie… La Liturghia celor bolnavi, vă rog să-l pomeniți!”, a dezvăluit teologul Valentin Guia, potrivit romaniatv.net.

,,Nu vrem să comentăm…”

Fiul lui Alexandru Arșinel a declarat că tatăl său nu este în stare gravă, așa cum spuneau zvonurile. Băiatul a mai subliniat că dorește ca familia lui să fie lăsată în pace.