Momente emoţionante pentru Bianca Andreescu, înainte de Turneul Campioanelor. A început să plângă în avion

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu a avut parte de momente emoționante, înainte de Turneul Campioanelor. Sportiva a început să plângă în avion.

Turneul Campioanelor a început duminică, 27 octombrie, și se va încheia pe 3 noiembrie. Competiția a fost mutată la Shenzhen de la Singapore pentru următorii ani. După tragerea la sorți de vineri, 25 octombrie, Andreescu va evolua în Grupa Violet, alături de Simona Halep, sportiva cehă Karolina Pliskova și ucraineanca Elina Svitolina.

În Grupa Roșie vor juca australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka, sportiva cehă Petra Kvitova și elvețianca Belinda Bencic. Canadianca de origine română se va duela pentru prima dată în carieră cu Simona Halep, luni, 28 octombrie, de la ora 14:00, ora României.

În drum către Turneul Campioanelor, Bianca a fost surprinsă plăcut de un fan, care i-a scris un mesaj emoționant pe un șervețel. Cuvintele i-au ajuns la suflet, astfel încât sportiva a început să lăcrimeze pe loc.

Jucătoarea de tenis i-a răspuns fanului pe contul său de Instagram. Canadianca i-a mulțumit și a împărtășit amintirea sa cu urmăritorii ei.

„Ăsta este cel mai frumos lucru într-o carieră de tenismenă. Cineva din același avion cu mine a scris un mesaj foarte frumos pe un șervețel și mi l-a înmânat. Am început să plâng, pentru că uneori nu realizez impactul pe care îl am asupra altora prin ceea ce reușesc să fac. Întotdeauna mi-am dorit să fac bine în lume și să am o înfluență pozitivă asupra vieților oamenilor. Îi mulțumesc omului care a scris mesajul acesta și le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu mesaje de încurajare. Sunt mai mult decât recunoscătoare”, a scris Bianca Andreescu.