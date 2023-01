Momente dureroase pentru Minodora, după pierderea mamei: ‘Singură pe lume’ EXCLUSIV

Minodora traversează momente extrem de dificile, de când și-a pierdut mama. Deși a trecut mai bine de jumătate de an de când părintele său a încetat din viață, artista nu poate umple golul imens pe care îl are în suflet. Vedeta a refuzat un contract în Statele Unite ale Americii.

Moartea mamei a afectat-o cumplit pe Minodora

În vara anului 2022, Minodora a simțit că jumătate din inimă i se pierde, odată cu decesul mamei sale. De atunci, artista s-a retras în pasiunea ei pentru muzică, încercând să-și aline sufletul după durerea cumplită suferită.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la impact.ro, Minodora a mărturisit ce eforturi uriașe a făcut pentru a putea trece peste pierderea părintelui său matern și pentru a reuși să își onoreze contractele profesionale, precum și-ar fi dorit și mama ei.

„Ultimul an a fost cel mai greu din viața mea, foarte trist. Abia am așteptat să se termine cât mai repede. Sper să mă ajute Dumnezeu să-mi dea putere să încerc să-mi adun toată personalitatea mea, tot eul meu, toată atitudinea mea, așa cum sunt eu de obicei, firea mea veselă, optimistă și puternică, așa cum am fost crescută de mama mea. Și așa cum știu că-i place ei să mă vadă. Nici nu vreau să vorbesc la timpul trecut. Orice făceam, de la mâncare de cartofi, până la spectacolul de la Sala Palatului, am discutat cu ea în fiecare zi. Acum că nu mai este, deși am familia lângă mine, mă simt singură pe lume. E foarte greu, nu mi-am imaginat că ruptura aceasta de părinți și în special de mamă va fi așa. Știam că la un moment dat se va duce, că va îmbătrâni și ăsta e cursul firesc, dar ea nu era bătrână, s-a întâmplat foarte repede, avea 64 de ani. Poate dacă era la 75 de ani, să zicem, era altceva, că era în vârstă. Ea a fost diabetică, pe insulină de peste 20 de ani și această boală macină corpul. Plus că avea probleme și cu inima, avea tensiune oscilantă și a făcut mai multe atacuri cerebrale. Era fumătoare de pe timpul lui Ceaușescu, unde erau țigări ce nu erau de calitate, Carpați, Mărășești. Un conglomerat de afecțiuni, care au dus la asta”, ne-a spus artista.

De ce Minodora nu a vrut să semneze un contract în SUA

Minodora susține că a refuzat să mai plece în America, pentru a-și onora contractele din țară, reușind, astfel, să aibă grijă de tatăl ei și de restul familiei.

„Și sora mea e foarte afectată, e lângă mine, am fost la ea de Sfântul Ion, am băut un pahar împreună. Am fost și la tata, la țară.

Ei, părinții mei, de câțiva ani, au investit în căsuța părintească a bunicilor, de lângă Turnu Severin, tata a rămas acolo, nu poate veni aici, pentru că mai are cinci găini, două pisici și doi câini și nu vrea, spune că ar muri fără să facă nimic.

După un concert la Târgu Mureș l-am asigurat cu tot ce trebuie, iar acum mi-a venit și comanda la parfumul care-i place, că mi-a zis: „Dora, mai am doar doi stropi din el!”. Și tata a fost artist, chitarist, mama cânta la pian, toată familia era una de artiști.

Trebuia să fiu în America, dar am deja două evenimente antamate, la Baia de Arieș și la Timișoara și am refuzat să mai trec Oceanul. Plus că pe 4 februarie sunt la Londra. Noi suntem oricum sătui de drumuri .”, a completat celebra artistă pentru sursa citată.