Momente dramatice pentru Cristiano Ronaldo: a zburat de urgență în Portugalia după ce mama sa a făcut atac cerebral. Care e starea femeii

Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Portugalia pentru a fi alături de mama sa Dolores, care a suferit un atac cerebral şi a fost internată de urgenţă la spital, informează presa din Italia.

După aflarea veștii, atacantul echipei Juventus a primit o zi liberă de la club și a plecat de urgență în Portugalia, cu avionul personal, pentru a fi alături de mama sa. Portughezul ar putea rata astfel meciul de miercuri seara, de la ora 21:45, cu AC Milan, din semifinalele Cupei Italiei. Mama fotbalistului a fost internată la spitalul „Doctor Nelio Mendoca di Funchal” din Madeira și deși doctorii nu au oferit detalii, se pare că starea sa este stabilă după mai multe proceduri medicale. Așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, evoluția ei trebuie să fie monitorizată prin diferite examene, cel puțin 12 ore.

Cristiano Ronaldo este atașat de mama sa, unicul părinte în viață al starului portughez. Aflat înaintea unui meci extrem de important, atacantul se gândește acum la starea de sănătate a mamei sale, oferind totuși câteva informații pe contul său de Twitter. CR7 le mulțumește medicilor care au avut grijă de mama sa și le cere tuturor respect pentru viața privată.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020