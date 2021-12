Momente dramatice pe care le trăiește Sandra N. Tatăl ei a fost condamnat la închisoare cu executare

Ce se întâmplă cu tatăl unei celebre cântărețe de la noi? Sandra N. trece prin momente dramatice de când a auzit ce se petrece cu părintele ei. Bărbatul a fost condamnat la închisoare cu executare. Ce acuzații a primit acesta?

Tatăl cântăreței Sandra N. a fost condamnat la închisoare. Blondina a cunoscut succesul alături de Adi Sînă și chiar și tatăl ei este cunoscut, dar pe plan local. Bărbatul a ajuns în vizorul autorităților după ce s-a urcat beat la volan. Ion Năftănăilă și-a auzit pedeapsa în urmă cu câteva zile.

Tatăl solistei este fost edil al comunei argeșene Albeștii de Muscel. Ion Năftăilă a fost condamnat la finalul săptămânii trecute la patru ani de închisoare cu executare de către magistrații Curții de Apel Pitești. Mai mult decât atât, speranțele bărbatului sunt spulberate pentru că sentința este una definitivă.

Acesta a fost primar între anii 2002 și 2015. În anul 2015, părintele artistei a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru corupție, moment în care și-a pierdut mandatul. Din păcate, postura în care se află acum fostul primar nu este necunoscută lui pentru că nu este pentru prima oară când are probleme cu legea.

Ion Năftăilă a fost depistat băut la volan în luna septembrie a lui 2017. Organele de Poliție i-au făcut testul ce a indicat o alcoolemie de 0.88 la mie. În acea perioadă bărbatul era sub supraveghere stabilită în instanță. În primăvara a.c., fostul primar a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 7.500 de lei.

Curtea de Apel a desființat sentința, iar inculpatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Conform adevărul.ro, tatăl cântăreței este acum nevoit să execute condamnarea de trei ani prin procesul în care a primit acuzații de corupție în 2014, dar și un an de închisoare pentru conducerea unui automobil sub influența alcoolului.

În urmă cu puțin timp, Sandra N. s-a declarat victima depresie din mai multe cauze de-a lungul timpului. Blondina a recunoscut că a făcut terapie pentru a-și rezolva problemele.

”În 2013 am avut o perioadă foarte nasoală, cu depresie, atacuri de panică, am făcut terapie 4 ani, apoi l-am întâlnit pe soțul meu, doi-trei ani a fost wow, apoi a venit sarcina cu probleme, am avut o depresie postnatală, am scăpat de ea în 2019, apoi a venit pandemia și s-a reactivat.

Și în prezent fac terapie, m-am confruntat cu depresia, mai am episoade. Când nu te tratezi când trebuie, starea ți se agravează, și nu mai ține de tine”, a povestit Sandra N, la Antena Stars, pe atunci.