Ce alcoolemie avea Florin Cîțu când s-a urcat băut la volan, în America. E ireal cât ar fi băut

Florin Cițu a fost arestat în Statele Unite ale Americii, acum mai bine de 20 de ani. Premierul fusese prins băut la volan, așa că a avut de plătit și o amendă usturătoare.

Informația a ieșit la iveală în spațiul public recent, iar sindicatul Europol a dezvăluit acum cât de mare era alcoolemia politicianului, în momentul în care a fost oprit de polițiști.

Cantitatea de alcool pe care Florin Cîțu a consumat-o înainte ă se urce la volan este una amețitoare, potrivit comunicatului Sindicatului Europol.

Alcoolemia premierului era de 0,161 (BAC), iar asta s-ar traduce prin aproximativ un litru de tărie precum whiskey sau vodcă.

Mai mult, pe numele lui Florin Cîțu s-a deschis și un dosar penal în SUA, pe vremea când avea 28 de ani, din care reiese că la volan avea o alcoolemie în sânge de 0,161 (BAC).

El a făcut câteva declarații privind informația care a apărut recent în spațiul public, fiind ținută în mare secret până acum.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești.”, declara Florin Cîțu.