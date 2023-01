Momente dificile pentru Puya la America Express. Ce au pățit artistul și soția lui

Duminică, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmări premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocări au trecut artistul și partenera lui de viață. Au trecut prin momente grele.

Au mai rămas doar două zile până când America Express va avea marea premieră la Antena 1, iar perechile de concurenți care au acceptat provocarea de a participa la acest show abia așteaptă să se privească din fața micilor ecrane.

Artistul Puya și frumoasa lui soție, Melinda, au recunoscut că nu s-au așteptat ca reality show-ul să fie atât de dur, fiind luați prin surprindere de competitivitatea colegilor săi și de nivelul de dificultate al probelor solicitante.

Pe de altă parte, rapperul a subliniat că a rămas impresionat de cultura, peisajele și frumusețele țărilor din America Latină, precum și de ospitalitatea localnicilor.

Plus că oamenii sunt foarte de treabă. Nu mă așteptam să fie așa.”, a spus celebrul rapper la Antena 1.

Melinda, soția lui Puya, a mărturisit că i-au plăcut foarte mult misiunile pe care au fost nevoiți să le ducă la bun sfârșit, precum și aventurile de neuitat pe care le-au trăit în cadrul competiției.

„Și eu am crezut că e mai ușor. Când priveam emisiunea la televizor, uneori mai comentam despre cei care nu se descurcau așa bine. Acum am văzut și noi cum e, n-o să mai comentez niciodată. E greu, dar e frumos.

E o aventură cu mult suspans. Îmi plac misiunile, sunt foarte bine puse la punct… Tot ce se întâmplă este, într-adevăr, o experiență în care ajungi să faci niște lucruri pe care nu le-ai face niciodată.”, a completat bruneta.