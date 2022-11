Momente de groază în trafic. O mașină Tesla, scăpată de sub control, a ucis două persoane și a făcut mai multe victime. Ce voia să facă șoferul, de fapt. Video

Un nou accident care a implicat o mașină Tesla a făcut furori în lume, după ce au fost înregistrate două decese și mai multe persoane rănite, precum și alte bunuri distruse. Acest nou eveniment ridică iar întrebări de siguranță în rândul specialiștilor atunci când vine vorba despre eficiența „pilotului automat” de la Tesla, care generează accidente în egală măsură cu salvarea vieților în anumite situații.

Un nou accident care a implicat o mașină Tesla a făcut furori în China și au fost reînnoite întrebările despre eficiența pilotului automat. Vehiculul era pe punctul de a parca, dar brusc a accelerat, atingând în timp record viteza de 200 km/h, ucigând două persoane într-o cursă nebună.

Accidentul șocant a fost înregistrat pe mai multe camere de supraveghere care au urmărit traseul mașinii Tesla. După cum a raportat presa locală Jimu News, alte trei persoane au fost grav rănite în urma coliziunii cu autoturismul.

Evenimentul a avut loc în sudul Chinei, mai exact în orașul Ghaozhou, provincia Guangdong. Tragedia s-a întâmplat pe 5 noiembrie, însă imaginile brutale ale accidentului au devenit virale în urmă cu câteva ore.

Potrivit presei locale, Zhan conducea Tesla și la un moment dat s-a oprit pentru a parca, însă mașina a accelerat brusc, aparent singură, și a circulat cu viteză mare pe o distanță de doi kilometri de traseu, atingând o viteză de 200 km/h. În imaginile halucinante se observă cum autoturismul gonește pe străzi cu limită mare de viteză, fără a avea nicio tentativă de frânare.

Din imaginile înregistrate, mașina pare că ocolește o motocicletă, dar apoi, pe măsură ce viteza începe să crească, aceasta distruge motociclete și biciclete cu care se întâlnește, iar într-un final se izbește de un magazin alimentar.

Vezi imaginile video din timpul cursei nebune:

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.

It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B

— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022