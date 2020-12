Momente cutremurătoare pentru Augustin Viziru. Câștigătorul de la Ferma a povestit tot, cu lacrimi în ochi

Câștigătorul emisiunii Ferma a povestit care este amintirea care și acum îl secătuiește și care îl face să lăcrimeze, deși este cunoscut ca fiind un bărbat foarte puternic din toate punctele de vedere. Ce momente dramatice a retrăit vedeta?

Augustin Viziru este din nou în vizorul publicului după ce a câștigat emisiunea Ferma și și-a plătit polițele față de el din primul sezon al show-ului. Proaspătul învingător din acerba cursă a povestit în exclusivitate în cadrul secțiunii „Două pagini” de pe www.doinitaoancea.ro despre cel mai dificil moment din viața sa, clipa în care totul s-a transformat complet și a trebuit să se maturizeze instant – decesul tatălui său. Nu mulți dintre fanii actorului au știut de durerea pe care acesta o poartă în suflet de ani buni.

Acesta a oferit mai multe detalii despre clipele crunte din viața sa chiar în cadrul finalei de la emisiunea Ferma, unde a mărturisit că pentru prima oară l-a visat pe părintele său, asta dându-i și mai mult curaj în competiție și pentru duelurile ce aveau să vină.

„Când am aflat vestea că tatăl meu nu mai este, ceva s-a schimbat în mine. Și perioada de dinainte să se ducă a fost foarte grea, încărcată, iar aceste probleme de viață m-au maturizat brusc. Ultimii doi ani de dinainte să moară tata, au fost cei mai urâți ani din viața mea. Au fost doi ani, doi ani și jumătate, de când am aflat de boala lui și până s-a stins din viață. De acolo a început schimbarea, de atunci sunt altfel”, a mărturisit acesta.

„Așa am învățat brusc ce înseamnă responsabilitatea. Și tot atunci am ajuns să înțeleg că maturitatea are partea sa frumoasă, că devii altfel și că te bucuri în alt mod față de cum o făceai. Când eram mic, treceam foarte ușor cu vederea peste lucrurile bune pe care mi le oferea viața. Mi se părea că totul mi se cuvine, că este normal să fie așa. Mi se părea firesc să se întâmple lucruri bune în viața mea. Apoi, în momentul în care au început să vină problemele, una rea, două, trei, șapte, nouă, am înțeles că diferența se face între cei care cedează și cei care nu cedează. Și eu nu am cedat nicio secundă pentru că așa m-a învățat tata, capul sus toată viața, indiferent de situație”

Augustin Viziru (Sursa: www.doninitaoancea.ro)