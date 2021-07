Momente cumplite pentru Tania Budi. Ce a pățit fosta iubită a lui Dan Bittman

Tania Budi a fost prezentă azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre stilul ei de viață. Deși are 53 de ani, Tania Budi este într-o formă de zile mari și a mărturisit ce secrete are.

Tania Budi a mărturisit că a renunțat complet la a consuma carne, dar și că de cinci ani și-a schimbat total modul de a gândi.

”Eu ma imbrac doar in negru si in alb. Nu am facut ceva extraordinar în ultima perioadă, am o viata tumultoasa, traiesc din plin. Inainte eram o fire timida si introvertita, dar pe masura ce te cunosti mai bine, capeti o energie mult mai puternica. Declicul s-a produs acum vreo 5 ani, am inceput sa citesc sa urmaresc oameni avizati sa scrie lucruri. Nu mai mananc carne de cateva luni, pentru ca consider ca fiecare animal are dreptul la viata. Le am impus si alor mei sa nu mai cumpere miel de paste, spre exemplu. Si catelul devine vegetarian, mananca un morcov pe zi, ii dau tot mai putina carne”, a mărturisit Tania Budi.