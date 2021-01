Momente cumplite pentru Raluca de la Bambi. Ce a pățit fosta cântăreață, este de nerecunoscut

Raluca de la Bambi a revenit în mediul online după o pauză în care a suferit o intervenție importantă. Vedeta a povestit fanilor săi din online prin tot ce a trecut și a împărtășit cum se recuperează în prezent. Din păcate, jumătatea trupei Bambi a trecut printr-o transformare neașteptată, fiind la propriu desfigurată.

Raluca Tănase a trecut de la muzică la afaceri. Pentru că cel puțin în perioada pandemiei cântările nu mai sunt posibile, surorile Bambi s-au îndreptat către mediul de afaceri, unde se bucură de un succes fulminant. Viața Ralucăi de la Bambi s-a schimbat pe măsură ce a devenit tot mai implicată în proiectele surorii sale. Astfel, cele două sunt mereu extrem de active pentru a pune în mișcare și mai multe elemente ale afacerii lor de succes. Ambele au lăsat muzica pe planul doi pentru moment și se concentrează pe proiect.

Totuși, Raluca nu și-a uitat admiratorii și reușește să țină legătura cu ei în mediul online. Obișnuiți să o urmărească aproape zilnic pe vedetă, fanii acesteia au observat că în ultima vreme ea nu a mai apărut pe rețelele de socializare. Pentru că nu ia pauze nemotivate niciodată, Raluca de la Bambi a decis să împărtășească cu internauții schimbările din viața sa. Astfel, într-o postare pe Instagram, vedeta a făcut o dezvăluire neașteptată cu privire la absența sa. Se pare că o vizită la medicul dentist a făcut-o pe blondină să evite camerele de filmat.

Raluca Tănase a revenit pe rețelele de socializare după o pauză de la mediul online. Pentru că a lipsit urmăritorilor săi, vedeta a povestit motivul absenței. Din păcate, un eveniment mai puțin plăcut a făcut-o pe fosta cântăreață să nu mai poată apărea pe niciun cont de socializare. Deși fanii săi o cunosc ca fiind o femeie care se îngrijește și uneori mai trece și pragul cabinetului esteticianului, de această dată nu poate fi vorba despre o astfel de intervenție.

Blondina a mărturisit că o vizită la stomatolog a lăsat-o cu fața desfigurată. Intervenția, aparent o banală extracție a măselei de minte, s-a transformat într-un coșmar pentru Raluca de la Bambi. Aceasta s-a trezit cu fața umflată, aflându-se încă în perioada de recuperare. Aranjată pentru a arăta bine în fața fanilor săi, vedeta a ținut să le povestească acestora ce s-a întâmplat și care este motivul pentru care nu și-a reluat încă activitățile de zi cu zi.

Am revenit. Am scutire medicală pentru că zilele trecute mi-am scos măseaua de minte și încă sunt puțin umflată. Nu știu de ce am fost foarte sensibilă, de data asta. În general nu sunt. N-am avut dureri, însă trebuie să stau în casă, să evit frigul, astfel încât să mă recuperez repede, a spus Raluca Tănase pe contul său de Instagram.