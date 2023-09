Momente cumplinte pentru fostul număr 17 ATP. A fost bătut în plină stradă: ”Ridică-te câine”

Un tenismen, fost număr 17 mondial, a fost bătut cu brutalitate, cu pumnii și picioarele, în fața unui salon de tatuaje din țara natală. Imaginile întregului episod s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. Sportivul a fost atacat de doi bărbați. Și acesta nu este singurul incident care se întâmplă în sport în ultimele luni.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede cum tenismenul este bătut de doi bărbați în fața unui salon de tatuaje din Gold Coast, în sud-estul Australiei. Nu se știe exact când a avut loc incidentul, în contextul în care săptămâna aceasta a pariticipat la un turneu la Istanbul, fiind eliminat în „optimile” de finală.

Tenismenul australianul Bernard Tomic (30 de ani, numărul 292 ATP) a fost lovit cu punnii și picioarele. În clipul de 16 secunde se vede cum încearcă cu disperare să-și apere fața de loviturile încasate. La un moment dat, unul dintre atacatori îl apucă de hanorac pe Bernard Tomic și încearcă să-l ridice. Văzând că acesta opune rezistență continuă să-l lovească și îi strigă: ”Ridică-te, câine!”

Presa australiană relatează că poliția nu a putut investiga cazul, deoarece nu fusese încă depusă o plângere oficială în acest sens. De asemenea, identitate celor doi bărbați care l-au atacat pe Bernard Tomic este necunoscută, deocamdată, potrivit Daily Mail.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn

— Val Febbo (@VFebbo96) September 8, 2023