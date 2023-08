UEFA a suspendat un meci după confruntări violente între fani. Un suporter a fost ucis și alți cinci au ajuns la spital VIDEO

Un meci din turul trei preliminar al UEFA Champions League a fost amânată de UEFA după incidentele extrem de grave dintre fanii celor două formații. În urma scandalului, un bătbat a fost înjunghiat, iar alți cinci au fost spitalizați. Forul internațional a anunțat și data la care va fi reprogramată partida.

Duelul din turul trei preliminar al UEFA Champions League dintre AEK Atena și Dinamo Zagreb, care ar fi trebuit să aibă loc marţi seară pe stadionul Nea Filadelfia, situat la periferia capitalei Greciei, a dus la incidente extreme între grupurile ultras ale celor două cluburi, pe străzile din Atena. Cei care au provocat scandalul, în noaptea premergătoare meciului, au fost fanii croați, care la început au atacat oamenii pe stradă, în preajma stadionului.

În urma incidentelor, un fan al grecilor, în vârstă de 29 de ani, a fost înjunghiat de către un ultras din Croația și a murit. Suporterii lui Dinamo Zagreb nu aveau voie să asiste la meci, dar aproximativ 100- 150 de ultrași s-au deplasat la Atena și împreună cu mai mulți suporteri a lui Panathinaikos, i-au atacat pe fanii lui AEK cu lanțuri, cuțite și cocktailuri Molotov.

Potrivit presei din Grecia, poliția elenă a confirmat că a arestat 98 de huligani. Pe lângă suporterul de la AEK care a decedat, alți cinci bărbați au fost răniți și transportați de urgență la spital, iar un copil a fost lovit în cap cu o piatră.

AEK – Dinamo Zagreb game is postponed after the murder of the fan. pic.twitter.com/DngX61PnTE

UEFA a nunțat că a amânat disputa dintre AEK Atena și Dinamo Zagreb și „deplânge” ”incidentele îngrozitoare” şi afirmă că „aşteaptă ca cei responsabili pentru acest act oribil să fie arestaţi şi aduşi în faţa justiţiei”. De asemenea, forul european a precizat că poartă discuţii cu cele două cluburi pentru a găsi o dată pentru reprogramarea partidei.

Clubul Dinamo Zabreb a condamnat incidentul din capitala Greciei și a precizat că astfel de evenimente nu sunt în concordanță cu valorile și etica pe care clubul le promovează.

🚨 The AEK – Dinamo Zagreb UCL qualifing match has been suspended after the horrible scenes from last night that have left a family without a son.

This is not what football is about. No one should lose their life over anything like this. ❌#AEK #UCL #RIP pic.twitter.com/NIhVoUoNfh

— Hellas Football (@HellasFooty) August 8, 2023