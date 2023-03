Moment șocant în SuperLiga României. CS Universitatea Craiova a câștigat meciul cu FC Argeș, după o fază uluitoare: „Parcă sunt blestemat” – GALERIE FOTO

CS Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 meciul cu FC Argeș, din etapa cu numărul 28, și își consolidează poziția cu numărul cinci în SuperLiga României. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Ivan. Atacantul oltenilor a reușit să aducă succesul după o fază care ridică multe semne de întrebare, care l-a avut în prim plan pe căpitanul formației din Trivale, care a ajuns la al 12-lea meci fără victorie.

CS Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 meciul cu FC Argeș și a ajuns din nou la doar un punct în spatele Rapidului, care joacă în această etapă, cu numărul 28, la Botoșani. Oltenii s-au impus după reușita din penalty semnată de Andrei Ivan. Atacantul formației gazdă a obținut această lovitură de la 11 metri, după un moment ciudat. Vătăjelu a trimis în careu, Marius Constantin nu a reușit să respingă, iar Costinel Tofan s-a năpustit cu mâna în balon. Un gest șocant al căpitanului de la FC Argeș, formație care nu a mai câștigat de 12 etape.

„Ce-a fost în mintea lui? / „Incredibil”, au fost reacțiile comentatorilor Digi Sport.

Costinel Tofan a vorbit la finalul partidei despre faza în care a pus mâna pe minge, în careu. A spus că nu-și explică ce s-a întâmplat și nu și-a adus aminte că a fost certat de portarul Cătălin Straton.

„Nu știu nici ce să zic. Vreau să spun că îmi pare rău pentru colegii mei, mi-am bătut joc de echipă și de colegi. Nici nu știu cum să explic. A fost o fază… A fost o minge pe care nu prea am văzut-o, am văzut-o târziu și am vrut să dau cu capul, am dat cu mâna. Cred că se ducea în out. Am vrut să dau cu capul și mi-a venit în mână.

Nici nu am auzit dacă mi-a zis cineva ceva. Parcă sunt și blestemat. Mi se întâmplă câte ceva, să greșesc, nu știu ce să zic, sincer. Nu cred că există vreun jucător să fie fericit când greșește. Sunt foarte supărat pentru băieți, pentru echipă. Suntem jos și orice greșeală se vede.

Sunt foarte multe etape în care nu am câștigat. Și Marius zicea acum. Dacă ne pune să pasăm, să jucăm, e unul care să greșească. Trecem printr-o perioadă foarte proastă. Meciul următor trebuie să facem ceva, să ieșim de sub pământ, nici nu știu cum să zic. Vă dați seama că ne e teamă că pleacă Marius, știți cum e în fotbal, primul vinovat e antrenorul, așa văd oamenii din fotbalul românesc. Eu nu o văd o soluție acum.

Nici psihic nu suntem foarte bine. Nu poți să vii cu un moral crescut când pierzi meciuri”, a spus Tofan la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”.