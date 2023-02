Gheorghe Hagi a anunțat un proiect uriaș, după ce Farul a învins CS Universitatea Craiova și a urcat pe primul loc. „O să vină momentul în care o să ne urcăm pe garduri” – VIDEO

Gheorghe Hagi este în al nouălea cer. Farul Constanța a învins cu 2-1 CS Universitatea Craiova și și-a recuperat primul loc din clasament. Fostul internațional a anunțat la finalul partidei un proiect uriaș pe zece ani, care să ducă echipa în Champions League.

Gheorghe Hagi are toate motivele să fie bucuros. La doar o zi după ce a împlinit 58 de ani, jucătorii lui au câștigat cu 2-1 duelul cu CS Universitatea Craiova. Primul gol a fost marcat de Adrian Mazilu, un jucător de doar 17 ani. La golul doi a pus umărul serios Arlauskis. Portarul lituanian avea mingea în brațe și se pregătea să o degajeze, când i-a pus pierdică, în careu, lui Mihai Popescu. Arbitrul Andrei Chivulete a consultat reluările din camera VAR și a dictat lovitură de la 11 metri, transmformată de Larie în minutul 34.

Echipa lui Eugen Neagoe a revenit în meci în repriza secundă, după golul marcat în minutul 58 de Daniel Nistor, stabilind scorul final. Farul a câștigat cu 2-1 și a urcat pe primul loc, profitând de faptul că CFR Cluj a pierdut partida cu FCSB.

„60 de minute am jucat foarte bine, am dominat. După aceea, ei au venit cu schimbări foarte bune și noi am scăzut puțin. A venit acel gol, care ne-a dat un pas-doi înapoi. Craiova te atacă și poate să creeze probleme.

Lipsea Denis, el e stângaci, trebuia să punem în locul lui pe cineva. Mă bucur pentru Mazilu, e un copil bun. Normal, ne place să fim acolo, mai ales mie. Știu că am momentele mele… când știu să creez momentele mele”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul partidei.