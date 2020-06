Moment decisiv pentru Ianis Hagi! S-a întâmplat chiar astăzi

Ianis Hagi, primul antrenament oficial după transferul la Rangers, după 14 săptămâni de pauză. Imagini de la sesiunea de pregatire.

Ianis Hagi, moment decisiv

Ianis Hagi a reluat antrenamentele la Rangers după 14 săptămâni de pauză. Deși campionatul din Scoția s-a încheiat, iar Celtic a fost numită campioană, Rangers a început pregătirea pentru returul din 16-imile Europa League, cu Bayern Leverkusen, meci care se va juca în august. La intrarea în stadion, lui Ianis i s-a luat temperatura.

După ce au citit toate măsurile pe care trebuie să le respecte în timpul antrenamentelor, jucătorii s-au pregătit individual, iar antrenorul Steven Gerrard a păstrat distanța față de fotbaliști.

Pe contul de Twitter al echipei au apărut primele imagini de la antrenamentul de ieri, prima sesiune oficială după pauză. Este și primul antrenament a lui Ianis ca jucător al lui Rangers după ce a fost transferat de scoțieni.

🆕 TRAINING: Return to Training – Watch the full exclusive training video on RangersTV now. 📺 Watch Now: https://t.co/6oPVeLTuWf

🔐 Subscribe To RTV: https://t.co/t1IRcqTluP pic.twitter.com/06bz56fCBM — Rangers Football Club (@RangersFC) June 15, 2020

Carieră

Ianis a fost ales la toate loturile de juniori ale României, reușind calificarea la Campionatul European U21 din Italia și San Marino (U21 EURO 2019) alături de naționala de tineret. Data de 17 noiembrie 2018 a consemnat debutul său în naționala de seniori, în victoria țării noastre împotriva Lituaniei de la Ploiești, scor 3-0, meci desfășurat în competiția UEFA Nations League. Ianis Hagi a fost introdus în teren de selecționerul Cosim Contra în minutul 68, înlocuindu-l pe Claudiu Keșeru.

Fotbalistul s-a transferat definitiv la Rangers, în această primăvară. Vicecampioana Scoției a plătit 3,5 milioane de euro celor de la Genk pe internaționalul român. Fotbalistul a ajuns la Rangers în luna ianuarie a anului 2020, sub formă de împrumut. A evoluat în 12 meciuri, a marcat de 3 ori și a oferit două pase de gol. Acum, sportivul are al doilea cel mai mare salariu la Rangers: 1,1 milioane de euro pe an.