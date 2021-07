Moment cheie în cariera lui Ianis Hagi. Pentru ce se pregătește intens fiul lui Gică Hagi

Ianis Hagi se află în fața unui moment cheie al carierei. Internaționalul român de la Rangers se pregătește să joace în cel mai tare meci amical pe care l-a disputat. Importanța e cu atât mai mare, cu cît e vorba de una dintre marile echipe europene la care a evoluat și tatăl său, Gică Hagi.

Ianis Hagi are, la 22 de ani, o carieră în ascensiune. Sezonul bun făcut la Rangers l-a propulsat și în vederile altor cluburi. Lazio, Sevilla, Galatasaray sunt interesate de achiziția mijlocașului român. Dar, deocamdată, Ianis își vede de treabă sub comanda lui Steven Gerrard la noua campioană a Scoției. A fost cel mai bun pasator al sezonului, dar și cel mai bun tânăr jucător din lotul lui Rangers.

Deși nu e titular indiscutabil, Ianis Hagi e unul dintre jucătorii de la care Steven Gerrard așteaptă multe, de fiecare dată. Evoluțiile lui sunt, uneori, fluctuante, așa cum s-a întâmplat și în partidele amicale ale verii. După o partidă bună în fața celor de la Partick Thistle, a urmat un „duș rece” în întâlnirea cu Tranmere, apoi o evoluție onorabilă în cea cu Arsenal. Dar adevăratul test neoficial al verii urmează să fie duminică, 25 iulie, pe stadionul Ibrox Park, de la ora 20.00.

Ianis Hagi va da piept cu una dintre marile echipe ale Europei. Și una la care Gică Hagi, tatăl său, a evoluat vreme de 2 ani. În 1990, „Regele” devenea cel mai scump transfer al unui jucător român după ce se muta de la Steaua la Real Madrid. 4 milioane de dolari – la valoarea de atunci – i-a costat pe madrileni aducerea „numărului 10” de excepție. Gică Hagi a petrecut 2 ani pe Santiago Bernabeu, luptându-se cu o adaptare ce nu e fost deloc ușoară. În ciuda unor evoluții bune și a multor goluri marcate, Hagi a decis ca, în 1992, să se mute la Brescia construită de Mircea Lucescu în Italia.

Doi ani de mare intensitate și pentru mine, și pentru club. Antrenori schimbați. Antici a plecat, Beenhakker a venit. În al doilea sezon am pierdut titlul în ultimul meci, la Tenerife… Mi-a fost dificil să mă obișnuiesc. Totul era nou, limba, mâncarea. În plus, accidentarea m-a rupt în două. După un an, a fost bine, am înscris multe goluri. Totuși, faptul că am pierdut campionatul și Cupa mi-a influențat decizia de a pleca”, a declarat Gică Hagi într-un interviu pentru cotidianul spaniol AS.