Ce le-a putut spune Ianis Hagi jurnaliștilor despre tatăl său. Gică Hagi trebuie să afle asta

niIanis Hagi este unul dintre cei mai ambițioși, apreciați și titrați jucători de fotbal din noua generație. Internaționalul român muncește din greu pentru a se ridica la nivelul numelui pe care-l poartă, fiind conștient că moștenirea lui Gică Hagi este una care atârnă peste umerii săi.

Ianis Hagi a vorbit, recent, într-un interviu acordat publicației The Guardian despre modelul pe care-l reprezintă Gică Hagi pentru fiul său, sportivul de 22 de ani considerându-l pe regele fotbalului românesc un adevărat „dicţionar” pentru el.

Prințul Hagi este mândru de faptul că poate apela întotdeauna la celebrul său părinte pentru sfaturi și îndrumări.

Să fac sportul la care el a fost atât de bun înseamnă că pot să-l întreb orice atunci când am îndoieli – este dicţionarul meu. El ştie tot şi a fost pe acest drum, aşa că este minunat că îl am să mă călăuzească”, a declarat Ianis Hagi pentru The Guardian .

„Mereu am călătorit cu familia în ţări diferite, aşa că am învăţat să mă adaptez la medii noi, la oameni şi culturi noi. Şi la Rangers m-am adaptat repede. Sora mea este mai mare, aşa că mereu stătea acasă şi eu eram cel care mereu călătorea cu familia.

Asta nu este tot. Starul celor de la Glasgow Rangers crede că naţionala României se va califica în curând la Cupa Mondială și la Campionatul European, afirmând cât de multă încredere are în fotbaliștii de la el din țară.

Înainte de a fi transferat de la Genk la Rangers, Ianis Hagi a povestit ce a discutat cu selecționerul Steven Gerrard legat de viitorul său la echipa scoțiană.

In mod clar eram incantat sa vorbesc cu Steven Gerrard. Am incercat sa raman calm si sa pun intrebarile corecte pentru a afla unde ma incadrez in planurile lui. Am vorbit despre mici detalii tactice si despre cum isi dorea sa readuca clubul la cel mai inalt nivel, acolo unde apartine. M-am indragostit de Rangers. Simteam ca trebuie sa merg mai departe, iar Rangers a batut la usa.

Accentul a fost dificil la inceput insa acum incep sa inteleg aproape totul. Mi-a luat ceva, inca nu folosesc fraze scotiene. Vremea este diferita comparativ cu cea cu care sunt obisnuit, ploua destul de mult, dar viata pe care o avem aici, sa jucam o data la trei zile, nu prea ai timp sa te gandesti la vreme”, a completat Ianis Hagi pentru sursa citată anterior.