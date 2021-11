Modul cumplit în care un bătrân de 90 de ani este chinuit chiar în propria casă. De ce un vecin i-a pus lanțuri și lacăte pe poartă

Un bătrân de 90 de ani, din Iași, poate ieși din curtea sa doar folosindu-se de două scări, deoarece vecinul său a construit un gard până în calea de acces al bătrânului. Poarta proprietății este încuiată cu lacăte și lanțuri. De fiecare dată când bărbatul încearcă să iasă din casă riscă să se accidenteze.

Cei doi locuiesc în Copou, iar în ultima vreme scandalurile dintre cei doi au devenit din ce în ce mai serioase. Mihai Popescu, în vârstă de 90 de ani, este practic sechestrat în propria casă din cauza vecinului. Totul a început pe 30.09.2021, atunci când un executor s-a deplasat în zonă, alături de mai mulți jandarmi.

Până la decesul unei vecine, bătrânul de 90 de ani avea acces liber la proprietate. Cu toate acestea, moștenitorii femeii decedate au obținut o sentință judecătorească prin care li se permitea să construiască un gard pentru a delimita cele două proprietăți. Acesta a fost construit chiar în peretele casei, în zona scărilor folosite de bătrân.

În acest fel, bătrânul nu mai poate să iasă în curte și să folosească poarta principală. La un moment dat, soțul moștenitoarei i-ar fi permis să folosească calea de acces, însă situația s-a schimbat în timp.

Bătrânul de 90 de ani se plânge acum că nu poate ieși din curte, deoarece vecinul i-a pus lanțuri și lacăte la poartă. Cu toate că are o vârstă înaintată, Mihai Popescu folosește zilnic o scară pentru a ieși din curte și riscă să se accidenteze serios.

După ce ajunge în curte, se folosește de o altă scară pentru a escalada gardul altui vecin. Mai apoi, iese pe poarta proprietății alăturate. Mihai Popescu a explicat că nu renunță la demersurile de demolare a gardului construit de vecin.

„Mi-au spus să-mi fac eu poartă. Nu este normal ce se întâmplă. Din 1973, de când am cumpărat, am trăit în bună vecinătate. Foloseam curtea la comun. Eu am două treimi din casă. Nu ai cum să te înțelegi cu actualii moștenitori. Am făcut plângere penală, nu va rămâne așa. M-au închis pur și simplu în propria casă”, a povestit Mihai Popescu pentru reporterii BZI.