Modificările OUG. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care solicită amânarea la plata ratelor

În 25 martie Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu anunța că a convenit cu Banca Națională și băncile comerciale ca ratele românilor să fie amânate cu nouă luni. Măsura este valabilă penbru toți românii care vor cere o amânare, atât persoane fizice cât și persoane juridice. Cel mai probabil această măsură ar putea fi reglementată mâine prin ordonanță de urgență.

În acest moment, în cadrul ședinței Guvernului Orban, se rediscută proiectul privind amânarea ratelor, pentru unele clarificări, printre aceste clarificări numărându-se și faptul că nu se vor aplica dobândă la dobândă, iar perioada pentru depunerea cererilor a fost prelungită și cei care doresc amânarea ratelor trebuie să fie cu creditele la zi. Un alt aspect rediscutat este acela al perioadei în care se pot face cererile, fiind prelungită cu 45 de zile de la data publicării OUG, iar cei care doresc să solicite amânarea ratelor trebuie să fie cu creditul la zi.

Ratele la bancă se vor putea amâna pe un termen de 9 luni. Ministrul finanțelor a explicat cum se face acest lucru și ce condiții trebuiesc îndeplinite. Totodată a răspuns vorbit și despre Ordonanța de Urgență cu privire la aplicarea mai multor facilități.

„Soluția pe care am propus-o băncii naționale și sistemului bancar este una care ia în calcul mai multe elemente. Cei care doresc să aibă ratele amânate pot să o facă până la 9 luni de zile. Este un termen pe care l-am discutat cu BNR și cu sistemul bancar. Propunerea a fost agreată, vom vedea dacă așa va rămâne în ordonanță. Sunt câteva clarificări care au fost omise în ordonanţa trecută, pentru că am văzut discuţia în spaţiul public şi să nu mai existe discuţia despre dobândă la dobândă sau cine poate beneficia, când poate beneficia. Am extins şi perioada de la care se pot face aceste cereri. Era până la sfârştul perioadei de urgenţă şi am extins la cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acum permite oamenilor 45 de zile de la momentul în care pare această ordonanţă de urgenţă să facă cerere către bancă.”, a declarat Florin Cîțu.