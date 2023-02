Modelul de soț la care visa Viorica de la Clejani în adolescență: „Se născuse un gând”. Ioniță va fi surprins EXCLUSIV

Modelul de soț la care visa Viorica de la Clejani în adolescență. Artista susține, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, că nu simte nicio clipă că a împlinit 50 de ani, fiind un munte de energie. Este de părere că vârsta din buletin nu corespunde absolut deloc cu realitatea.

Viorica de la Clejani a schimbat ieri prefixul.

„De când mă știu, am fost mereu o fire veselă și foarte energică. De aceea pot spune că am împlinit 50 de ani, dar mă simt ca și cum aș avea 30! Fără niciun fel de exagerare! Iubesc viața și atrag în jurul meu doar lucruri plăcute. Restul, ducă-se pe pustii, vorba cântecului!”, ne-a declarat celebra sărbătorită, exclusiv pentru Playtech Știri, la ceas aniversar.

Născută în preajma Zilei Îndrăgostiților, Viorica de la Clejani e de părere că nimic nu este întâmplător pe lumea asta.

„Când eram în burta mamei, ea s-a rugat foarte mult ca eu să am o voce puternică, să moștenesc darul familiei, dar și un ten frumos, o piele aparte. Și am primit asta, chiar dacă eu nu semăn cu mama, care nici azi, la 70 de ani, nu are nevoie de farduri. E mereu îmbujorată!

Mi-a povestit mai târziu că asta a fost dorința ei. Să fiu frumoasă, veselă și să știu a cânta ca puțini alții. Și a știut că se va întâmpla asta repede! Fiindcă, pe când aveam șase luni, am început să țin ritmul muzicii pe care o auzeam din burta mamei, cu ajutorul piciorușelor!”, susține Viorica de la Clejani, exclusiv pentru Playtech Știri.