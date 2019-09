MM Stoica revine în fotbalul românesc și surpriza nu e doar asta. Ce planuri are și ce spune despre problemele de familie

MM Stoica revine în fotbalul românesc. Mai mult, fostul director sportiv al FCSB-ului vine și cu o surpriză. Ce planuri are și ce spune despre problemele de familie?

Mihai Stoica (54 de ani), cunoscut ca MM Stoica, își pregătește revenirea în fotbalul românesc. Fostul manager general al echipei Steaua București a plecat de la formația din Capitală luna precedentă, din cauza unor probleme pe care le-a avut în familie. Acum, Soica a dezvăluit că este pregătit să revină la pasiunea cea dintâi.

Sportivul a explicat că problemele sale s-au rezolvat și nu poate sta departe de muncă prea mult timp. Mai mult, fostul oficial al vicecampioanei și-a surprins fanii cu o veste neașteptată. MM ia în calcul chiar și o revenire în televiziune.

„(n.r. despre plecarea de la FCSB) Am fost convins de faptul că nu mai puteam să ajut echipa. Eram concentrat și pe alte probleme. Fotbalul trecuse pe locul 2. Sper să fiu gata pentru un nou start. Nu-mi permit să copilăresc prea mult. Nu pot să stau foarte mult timp fără serviciu. Am mai multe proiecte în cap. Sunt aproape și de o revenire în televiziune. Nu-mi place să merg undeva și să fiu la capitolul <<și alții>>”, a declarat MM Stoica pentru realitateasportivă.net.

Motivul real pentru care MM Stoica a plecat de la FCSB. Dezvăluire, Gigi Becali

Motivul oficial pentru care Mihai Stoica a plecat de la FCSB a fost reprezentat de câteva probleme pe care fostul director sportiv le avea în familie. Cu toate acestea, Gigi Becali a admis că despărțirea ar avea legătură și cu rolul din ce în ce mai puțin important pe care acesta îl avea la echipă.

„Cred că și asta. Adică de asta cred. El ar vrea să se implice mai mult și nu poate, cred că asta e de fapt”, a spus Becali.

Mihai Stoica: ”Sunt foarte apăsat”

Înainte de anunțul făcut de latifundiar, MM susținea că are probleme cu un membru al familiei și că acesta este realul motiv pentru care are nevoie de o pauză.

„Am probleme personale. Sunt foarte apăsat. Nu pot să fiu relaxat. Am probleme familiale foarte grave. Am probleme cu un membru al familiei, la care țin foarte mult, care e pe moarte. Am nevoie de o pauză, nu sunt bine deloc Asta este, din păcate, în viață mai sunt și astfel de perioade. Până la urmă, fotbalul nu este cel mai important lucru din viața unui om. Eu am așa o perioadă în care trebuie să mă gândesc bine ce am de făcut”, a spus Mihai Stoica la Digi Sport Matinal.