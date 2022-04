Mituri despre alimente pe care nu le crezi. Ce se întâmplă cu guma după ce ai înghițit-o, de fapt

Cu siguranță ai auzit multe mituri despre alimente, de-a lungul vieții, unele mai ciudate decât altele. Iată care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare pe care le facem, de la regula celor cinci secunde până la faptul că grăsimile ar fi extrem de nocive pentru organism.

Cele mai cunoscute mituri alimentare

Organismul digeră guma de mestecat în 7 ani

Foarte multe persoane cred că, în momentul în care înghiți, din greșeală, o bucată de gumă de mestecat, organismul are nevoie de 7 ani pentru a digera guma, ceea ce nu este adevărat.

Guma de mestecat este un produs lipicios, dulce, dar conceput doar pentru a fi mestecat, nu înghiţit. Are o bază de gumă, răşini, polimeri, coloranţi alimentari şi arome.

Deși nu este digerabilă, guma de mestecat trece prin intestine în aproximativ o zi, la fel ca toate celelalte alimente.

Portocala are cea mai mare concentrație de vitamina C

Deși citricele au, într-adevăr, o concentrație mare de vitamina C, există și alte fructe sau legume care sunt la fel de bogate în acești nutrienți.

O portocală medie conţine 79 g de vitamina C, în timp ce o cană cu ardei gras roşu are 190 mg de vitamina C. Mai mult, 2 kiwi au 137 mg vitamina C, o ceaşcă de căpşuni 85 g vitamina C, iar o porţie de varză de Bruxelles 75 mg vitamina C. Totul e să mănânci fructe şi legume în stare crudă.

Toate grăsimile dăunează organismului

Foarte multă lume face confuzie între grăsimile saturate și cele nesaturate. Spre deosebire de grăsimile saturate, cele găsite în carne grasă, unt, zahăr, etc, grăsimile saturate sunt necesare organismului. Cele di urmă se găsesc în uleiuri vegetale, nuci, avocado și peștele gras, ce conține Omega 3.

Regula de cinci secunde

Cu siguranță ai auzit și tu zicala care spune că poți folosi sau consuma alimentele care pică pe podea, dacă le ridici în maximum cinci secunde de când au fost date pe jos. Adevărul este că nu este recomandat niciodată să mănânci fructe, legume sau alte produse care au luat contact cu solul.

De ce? Explicația este destul de simplă. Studiile arată că transferul bacterian se realizează după o singură secundă, așadar este indicat să arunci alimentele care au căzut pe podea.