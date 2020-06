Misterul genții Reginei Elisabeta a II-a. De ce nimeni nu are voie să o atingă

Regina Elisabeta a II-a este una dintre cele mai respectate femei din lume, însă puțini știu că nimeni nu are voie să atingă geanta ei. Află dezvăluiri despre Regina Elisabeta a II-a, menționate în cartea noii șefe a protocolului din U.S.

Misterul genții Reginei Elisabeta a II-a

Conform Verdict, Capricia Penavic Marshall, șefa protocolului, a scris în noua ei carte, numită ”Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You”, informații pe care nimeni nu ar fi putut să le cunoască dacă nu a stat lângă Regină.

Astfel, Capricia Marshall a mărturisit pentru revista People că a a fost martoră la o situație în care nimeni nu ar fi trebuit să se atingă de poșeta Reginei Elisabeta a II-a.

Aceasta a vizitat Palatul Buckingham cu președintele Barack Obama, alături de soția sa, Michelle Obama, în anul 2011. În momentul în care Monarhul a sosit să salute cuplul, Capricia s-a întis ca să îi ia poșeta din mână. Însă în acel moment, cineva a oprit-o la timp.

De ce nimeni nu are voie să-i atingă geanta

„Când Majestatea sa a venit, am făcut un comentariu de genul ‚Oh, Majestatea sa are geanta!’ și mi-am mișcat piciorul extrem de încet. Apoi, omologul meu, cu ambele mâini m-a împins în perete și mi-a zis: „Nu atinge geanta. Noi nu atingem geanta”, și l-am întrebat ‚Dar ce e în geantă?’, iar el mi-a spus: Nu știm ce este în geantă. Niciodată nu atingem geanta”, a povestit Capricia Marshall.

Așa, secretul genții Majestății Sale a fost deslușit. Atunci când Regina Elisabeta a II-a ține geanta pe o parte a mâinii, înseamnă că evenimentul decurge bine. Dar atunci când lasă geanta mai jos, înseamnă că Regina își dorește ca evenimentul să se termine mai repede.

”Am învățat mai târziu că ea folosește geanta ca un semnal. Dacă este doar pe o parte a mâinii, înseamnă că evenimentul merge bine și trebuie lăsată în pace. Dacă lasă geanta mai jos, înseamnă că vrea să se termine întâlnirea și vrea să plece. Oamenii au speculat că în geantă ea are un telefon pentru a vorbi cu nepoții ei, ceea ce este absolut adorabil”, a mai afirmat ea.