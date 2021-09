Cine este noua asistentă TV de la Acces Direct. Pe Cosmina Scăunașu au votat-o cei mai mult telespectatori

Emisiunea Acces Direct și-a ales noua asistentă TV. Cine este, de fapt, Cosmina Scăunașu și cum a reușit să primească cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Ce job a avut înainte de a fi acceptată în echipa de la Antena 1.

Cei de la Antena 1 au terminat castingul pentru a alege o asistentă pentru Mirela Vaida, iar dintre toate cele 10 concurente publicul român a decis câștigătoarea. Cosmina Scăunașu este noua asistentă de la Acces Direct. Tânăra originară din București are 33 de ani și a reușit să cucerească publicul român încă de la prima ei apariție televizată.

Înaltă, frumoasă, șarmantă, mereu cu zâmbetul pe buze, cu un chip de păpușă și picioare interminabile, Cosmina Scăunașu a primit cu multă emoție provocarea de a lucra într-o echipă de producție a unei televiziuni precum Antena 1.

După ce a fost anunțată câștigătoarea concursului, de către Mirela Vaida, șatena a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut-o din spatele micilor ecrane.

Se spune că nu există coincidențe, iar Universul face în așa fel încât totul să se întâmple cu un scop. Actuala asistentă de la Acces Direct este o fire sensibilă și jovială, care crede în semnele trimise de destin. Astfel, Cosmina simte că rolul de a fi asistentă TV i-a fost predestinat.

Cosmina Scăunașu poartă același ca precum fosta asistentă a show-ului de la Antena 1, iar numele ei de familie dă de înțeles că ea trebuie să ocupe scaunul de asistentă a emisiunii Acces Direct.

Tânăra are 33 de ani, locuiește în București și, momentan, nu este implicată într-o poveste de amor, ultima ei relație terminându-se acum câteva luni de zile. Înainte de a face parte din echipa Acces Direct, femeia a făcut muncă de birou, lucrând ca administrator al unei firme.

„Uite că mi-am dorit să apar și în față. După ce am făcut munca de birou, am zis ce-ar fi să apar și la TV?! Și uite-mă aici. Am 33 de ani, sunt bucureșteancă, sunt zodia taur, am 1 metru 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită”, a declarat Cosmina Scăunașu, la momentul la care s-a înscris pentru postul de asistentă TV la Acces Direct.