Mirela Vaida, întâlnire neobișnuită în curtea casei. Ce a găsit când s-a întors de la Acces Direct

Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România pentru naturalețea sa. După cum și-a obișnuit publicul, înainte de a prezenta invitații, mai povestește, pe scurt, câteva întâmplări din casa sau viața sa. De această dată, nu a fost vorba nici de copii sau de mâncăruri, pe care le face cu drag deseori acasă, ci de o întâlnire neobișnuită, petrecută în curtea locuinței sale.

Mirela Vaida a povestit în emisiunea pe care o prezintă la Antena 1 ce sentimente au încercat-o în urmă cu două zile, când a descoperit o vulpe în curtea ei. Animalul privea curios, prin ușa din sticlă, la puiul de cățel pe care vedeta tocmai și l-a luat.

„Eu aseară când am ajuns acasă…A venit o vulpe la mine în curte. Când am văzut am înnebunit. Practic, eu nu scap de vulpe. Vulpe peste tot, ăsta e blestemul meu”, a spus Mirela Vaida, în timpul emisiunii.