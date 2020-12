Mirela Vaida, în doliu. Vedeta e devastată de durere: „Nu am cuvinte. Sunt tristă și revoltată”

Mirela Vaida a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Prezentatoarea Acces Direct este în doliu. „Azi dimineață a murit în accident de mașină. Nu am cuvinte…sunt tristă și revoltată. Era așa de tânăr!”

Mirela Vaida s-a arătat afectată de moartea cântărețului de muzică populară Dumitru Stroie, cunoscându-l personal. „Viata e scurta! Grabiti-va sa iubiti!” Asa spunea Baciul Sibian, Dumitru Stroie!! Acesta era mesajul lui de pe pagina de facebook! L-am intalnit la deschiderea magazinului sau cu produse traditionale dintr-un complex comercial, fix pe 1 Decembrie!”, a scris prezentatoarea Antena 1 pe Instagram.

„Ma invitase la deschidere, era emotionat, alaturi de sotia lui, ca a reusit sa deschida, cu mari sacrificii, cu multe datorii in banci, si isi dorea sa ii mearga!! Azi dimineata a murit in accident de masina, cand se intorcea cu marfa pentru magazin! Nu am cuvinte… sunt trista si revoltata… Era asa de tanar! Erau asa de frumosi impreuna! Dumnezeu sa te ierte, Baciule… 😔”, a continuat vedeta Antena 1.