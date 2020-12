Ce refuză Mirela Vaida să facă. Niciodată nu o să o vezi așa: ”Nu am scos-o”

Mirela Vaida, o prezență permanent la Antena 1, este una din cele mai populare prezentatoare din ultima vreme. Vedeta are o familie frumoasă, alături de Alexandru Vaida, soțul acesteia, și trei copii minunați. Deși în pandemie, Mirela Vaida a decis să meargă în continuare pe platoul de filmare. În afară de acest aspect, vedeta a decis să nu facă un gest pe care alte vedete l-au făcut, ținând cont de ce se întâmplă zilele acestea în România.

Primele recomandări ale specialiștilor spuneau că ar fi cazul să nu se mai poarte inele sau verighete. Motivul invocat era că ar fi bune purtătoare a virusului ce macină o lume întreagă.

Printre vedetele authontone au fost câteva care au recurs la acest gest, printre care și Andreea Esca. Ulterior în cazul acesteia s-a dovedit inutil gestul fiind atât ea, cât și o parte din familie infectată cu noul virus.

Mirela Vaida, în schimb, a hotărât să nu facă acest gest, criticată fiind de unele voci și de unii dintre fani, dar vedeta a explica în cele din urmă refuzul.

”Pentru cârcotași. Eu nu-mi scot verigheta niciodată. Nu am scos-o de când mi-a pus-o popa în biserică. Deci, tot ce fac, fac cu verigheta și cu inelul (n.r. de logodnă). Am acestea două pe mână tot timpul”, a spus Mirela Vaida pentru click.ro.

Viața de familie a vedetei Mirela Vaida este una ferită de ochii presei, poate și datorită soțului, Alexandru Vaida, care a decis că nu este cazul să apară în lumina reflectoarelor. Mirela a povestit, nu cu mult timp în urmă, că îi respectă decizia și e cât se poate de normală.

În schimb, regretă totuși faptul că se expune foarte mult în această perioadă, având în vedere că funcția sa îl obligă la multe deplasări prin țară. Alexandru Vaida lucrează în cadrul unei companii mari, ocupând funcția de director comercial, ceea ce implică foarte multe deplasări prin țară, uneori chiar in afara țării.

”El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, declara Mirela Vaida.