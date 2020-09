Mirela Vaida este revoltată. Nu s-a mai putut abține și a răbufnit: „Nu e normal”

Prezentatoare TV, Mirela Vaida are trei copii care merg la grădiniță, astăzi, 14 septembrie. Aceasta este revoltată de modul în care au fost deschise școlile de către autorități.

Mirela Vaida își face griji pentru ce se va întâmpla în perioada următoare. S-au deschis grădinițele și școlile, însă profesorii nu au fost testați de către autorități. Nu au fost investiți bani pentru măști sau dezinfectant.

Prezentatoarea a spus că mama ei este învățătoare la o școală din Iași și mai are doi ani până la pensie.

”Nu vrea să-i abandoneze pe copii. Se va duce la școală. Mi-a spus că în acest moment nu au de la autorități, nici măcar o mască, săpun lichid sau prosoape de hârtie, dezinfectant. La 800 de elevi cât are școala unde predă mama mea sunt 3 femei de serviciu, câte una pe etaj, în condițiile în care sunt 10 săli de clasă pe etaj. Ea are 32 de elevi, predă la clasa a III-a. Nu au primit tablete, nimic. Cine se organizează în aceste cazuri? Noi, părinții”, a mai spus revoltată Mirela Vaida.

Cu câtva timp în urmă, Mirela a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj cu privire la mama ei care se va duce la școală deși se află într-o categorie de persoane vulnerabile la noul coronavirus.

”Mama mea e învățătoare la o școală generală din Iași! De 41 ani preda elevilor de școală primară! Mai are 2 ani și iese la pensie! Actuală serie de elevi este ultima din carieră ei! Pe 14 septembrie vor începe clasa a III-a. În fiecare an, pe vremea asta, fremăta de nerăbdare și de emoție pentru noul an! Abia aștepta să își pregătească clasa, să aranjeze băncile, să scrie pe tablă “Bine ați revenit la școală! Mult succes!” Anul acesta ceva s-a schimbat: Îi este FRICĂ!! Are 32 de elevi în clasa!! 32!!! Cum va împărți ea măștile copiilor care nu își permit să-și cumpere? Cum le va explica celorlalți că ei nu primesc și că vor trebui să-și cumpere singuri? Cum va face această diferența astfel încât să nu jignească pe nimeni?” a scris pe Facebook Mirela Vaida în urmă cu câteva zile.