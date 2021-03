Mirela Vaida, declarații halucinate de la Poliție. Ce a aflat chiar azi despre atacatoarea ei

Cazul atactului de la Acces Direct continuă să fie pe buzele tuturor. Cu ce declarații halucinante vine acum Mirela Vaida? Prezentatoarea de televiziune a ajuns la Poliție.

Mirela Vaida a ajuns la secția de Poliție în urmă cu puțin timp. Celebra moderatoare s-a decis la scurt timp după incident să acționeze pe cale legală, așa că azi a depus o plângere împotriva atacatoarei sale.

Vedeta de televiziune este încă în șoc, iar vizibil afectată a oferit câteva detalii jurnaliștilor aflați la fața locului. Amintim că Mirela Vaida a fost atacată cu un pietroi în timpul emisiunii Acces Direct de către o femeie care a intrat în platou complet dezbrăcată.

Deși își dorea să fie puternică până la capăt, trăirile din ultimele zile nu o lasă să se arate altfel nici măcar în preajma colegilor reporteri. Actrița a menționat că a mai primit amenințări de-a lungul anilor de când a devenit persoană publică, doar că niciodată nu le-a luat în serios până în momentul de față.

Desigur că artista se gândește acum la faptul că trebuie să-și facă în continuare datoria, iar azi să se prezinte din nou în fața telespectatorilor „Acces Direct”. Lucrurile vor fi cu atât mai sensibile cu cât în timpul emisiei vor fi prezentate și imaginile surprinse pe camerele de luat vederi din ziua cu pricina.

„Nu mă simt bine, vă dați seama. Sunt pentru prima dată aici, că-mi vine să și plâng. Nu am mai fost niciodată să depun o plângere și nu am mai trecut prin așa ceva. Am zis că o să fiu puternică, dar cred că emisiunea de astăzi va fi una grea pentru mine. Mi-au spus colegii că avem imaginile de pe camera de luat vederi și cred că va fi destul de greu să o duc. Da, primesc amenințări multe și o să înaintez plângere penală și pentru asta, adică primim foarte multe amenințări și în mediul online și nu le luăm în serios pentru că toată lumea își permite să facă și să spună orice”

Mirela Vaida