Mirela Vaida, decizie surpriză la sfârșit de primăvară. A avut un șoc când a deschis șifonierul

Mirela Vaida a luat o decizie radicală când a văzut că nu o mai încap rochiile. Aceasta le-a arătat fanilor săi ce a început să facă ca să scape de kilogramele nedorite.

Mirela Vaida, decizie surpriză la sfârșit de primăvară

Mirela Vaida este este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România. Întrucât este urmărită de milioane de telespectatori, Mirela Vaida a ajuns să fie un exemplu pentru multe doamne din țară.

În plus, Mirela Vaida are trei copii, este gospodină și arată incredibil, însă nu pe atât pe cât și-ar dori. Prin urmare, Mirela Vaida a anunțat într-un vlog pe YouTube că a venit vremea să mai dea jos câteva kilograme, arătându-le prietenilor lui virtuali care sunt exercițiile fizice pe care le face când are astfel de probleme.

De altfel, prezentatoarea și-a stabilit și o țintă și dorește să scape de 5 kilograme în numai două săptămâni. A luat decizia după ce și-a dat seama că rochiile pe care trebuie să le îmbrace atunci când o să urce pe scena teatrului nu o mai încap. Mirela Vaida a recunoscut că nu mai are rezistența fizică de altădată.

”Gata cu binele! M-am apucat de treabă că se «îngrașă» gluma! De miercuri am început să fac sport acasă, cu copil, cățel, purcel. Știți cum e să nu ai pic de rezistență? Să nu mai poți nici să fugi de aici până la poartă că îți pierzi suflul? Am premieră la teatru în două săptămâni și nu mă încap rochiile. Plus că vin după o vacanță în care am mâncat! Vreau să vă spun că nu mă mai suportă cântarul. Și ce face Mirela când nu se mai suportă? Păi ar trebui să nu mai mănânce așa de mult și să facă sport. Dar, cum nu are timp să meargă la sală, vine sala la ea. Așa că am chemat-o pe prietena mea, Kiki Constantinescu, antrenor personal, care trebuie să pună parul pe mine, că altfel nu merge. M-am apucat de treaba! Vreau sa slabesc 5 kg in 2 saptamani! Oare pot?”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida, despre începuturile sale în carieră

Mirela Vaida a petrecut Paștele într-o vacanță în Egipt, alături de familie. Acesta și-a încărcat bateriile li s-a reîntors la treabă. Mirela Vaida a vorbit recent și despre începuturile carierei ei, într-o emisiune online a lui Pepe.