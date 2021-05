Mirela Vaida nu a mai suportat și s-a pus pe treabă. Decizie radicală luată azi VIDEO

Mirela Vaida a luat o decizie radicală după ce a vrut să facă anumite schimbări în viața sa. Cunoscuta prezentatoare de televiziune s-a pus imediat pe treabă și a decis să le povestească fanilor totul despre ce se va întâmpla în perioada următoare, iar majoritatea au aplaudat-o pentru curajul de care a dat dovadă, dar și pentru faptul că s-a gândit să facă un lucru foarte benefic.

Mirela Vaida s-a hotărât și vrea să slăbească! Vedeta își dorește un stil de viață mult mai sănătos, astfel că s-a pus deja pe treabă. Pentru că aceasta vrea să își țină fanii la curent cu privire la tot ce face, s-a filmat făcând sport și i-a invitat pe admiratorii săi la mișcare. Aceasta vrea să scape de 5 kilograme în 2 săptămâni, așa că și-a unit forțele cu un antrenor și a început schimbarea chiar în intimitatea casei sale.

„Gata cu binele! M-am apucat de treacă că se ‘îngrașă’ gluma! De miercuri am început să fac sport acasă, cu copil, cățel, purcel.”, le-a transmis Mirela Vaida fanilor.

Mirela Vaida are doi băieței și o fetiță. Vedeta a recunoscut că nu a mai trecut pe la sală chiar înainte de a afla că va deveni mămică pentru a treia oară, în urmă cu mai mult de 3 ani, așa că și-a dat seama că timpul a trecut și nu a mai făcut nimic pentru a intra în formă. Aceasta a recunoscut, aflată în vacanță de curând, nu s-a putut abține și și-a făcut toate poftele, astfel că trebuie neapărat să scape de kilogramele în plus pentru a avea o siluetă perfectă.

„Știți cum e să nu ai pic de rezistență? Să nu mai poți nici să fugi de aici până la poartă că îți pierzi suflul? Am premieră la teatru în două săptămâni și nu mă încap rochiile. Plus că vin după o vacanță în care am mâncaaat! Vreau să vă spun că nu mă mai suportă cântarul. Și ce face Mirela când nu se mai suportă?

Păi ar trebui să nu mai mănânce așa de mult și să facă sport. Dar, cum nu are timp să meargă la sală, vine sala la ea. Așa că am chemat-o pe prietena mea, Kiki Constantinescu, antrenor personal, care trebuie să pună parul pe mine, că altfel nu merge.”, a mărturisit prezentatoarea TV.