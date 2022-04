Mirela Vaida a părăsit platoul Acces Direct. Ce s-a întâmplat în emisiune

Situație surprinzătoare la Acces Direct. Mirela Vaida a părăsit platoul emisiunii pe care o găzduiește la Antena 1, iar în locul ei a apărut un alt prezentator. Vedeta nu s-a simțit bine și a fost nevoită să plece deîndată. Ce a pățit celebra prezentatoare de televiziune și cum se simte acum.

Mirelei Vaida i s-a făcut rău în platoul de la Acces Direct și a fost nevoită să părăsească emisiunea, pentru a lua o gură de aer. Deși nu a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale, Mirela Vaida a simțit nevoia unui timp de respiro.

Vedeta de la Antene a simțit că nu este în cea mai bună formă fizică și a luat decizia de a se retrage în pauza publicitară. Astfel, Adrian Velea a prezentat de unul singur restul emisiunii difuzate pe Antena Stars.

Din fericire, Mirela Vaida nu a suferit nimic grav și a revenit în platoul de la Acces Direct, la câteva minute după ce și-a făcut simțită absența.

Celebra blondină a trecut prin momente dificile, în ultima perioadă, atunci când cei trei copii ai săi s-au îmbolnăvit.

Tudor, mezinul familiei, a făcut varicelă, Vladimir are gripă de tip B, iar fetița ei, Karla, are enterocolită. Mirela Vaida încearcă să fie puternică pentru familia sa și să nu lase greutățile să o doboare.

„Urâtă boală! Știți ce s-a întâmplat joi seară? Am aflat că Vladimir are gripă tip B. Am fost la spital, l-am izolat, febră mare. Știți ce am mai aflat azi? Karla are enterocoloită. Încă e bine, ce să facem?

Există posibilitatea ca toți să facă enterocolită, gripă B, varicelă, și de toate. Ce pot să zic? Ce poate fi mai rău? Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani. Hai să fie bine și să nu fie rău!”, a povestit Mirela Vaida, pe rețelele sociale.