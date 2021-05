Mirela Vaida a fost atacată din nou. S-a dezbrăcat și a urmărit-o: ‘A zis că-mi taie gâtul’

Se pare că ghinionul nu o mai lasă pe Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Acces Direct a trăit șocul vieții ei atunci când agresoarea care a intrat în luna martie în platou, cu o cărămidă, a atacat-o din nou. S-a dezbrăcat și a urmărit-o: ‘A zis că-mi taie gâtul’. Ce a povestit faimoasa vedetă îți va face pielea de găină.

Clipe tensionate pentru Mirela Vaida. Celebra prezentatoare TV de la Acces Direct a fost din nou atacată de aceeași agresoare care a atentat la viața blondinei, acum două luni de zile. Se pare că femeia a încercat același ritual.

Atacatoarea Mirelei Vaida și-a scos hainele în spatele rulotei și a început să arunce, iar, cu pietre în geamurile platoului emisiunii de la Antena 1. Din fericire, de data aceasta oamenii din producție au văzut la timp ce se întâmplă și au anunțat, deîndată, autoritățile. Mirela Vaida este panicată și se teme pentru viața ei, acum mai mult ca niciodată:

Ea vine după același scenariu, noi stăm și ne uităm cum își face filmul.. Ideea este următoare- Avem imaginile, pentru că prietenii de la spălătorie au văzut-o și ne-au alertat. A început să dea cu pietre..Eram în platou și am auzit bubuituri. Ori e pusă de cineva, ori dacă ea are un plan bine pus la punct, nu se liniștește. Să îmi fie frică să mai ies din casă.. O nebună te amenință cu moartea.

Mirela Vaida este șocată de faptul că retrăiește trauma din luna martie, când individa pe nume Antoanela a intrat dezbrăcată, în platoul Acces Direct, amenințând-o cu moartea pe celebra prezentatoare. Mai mult de atât, agresoarea a aruncat cu un pietroi de 3 kg la picioarele vedetei.

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. dupa cum vedeti avem platoul spart. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tip „sa imi dai banii”.

M-am interesat si colegii nu stiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea.

Am fost amenințată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am inteles că este in inchisoare inca”, mărturisea atunci Mirela Vaida, în direct, la Antena 1.