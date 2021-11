Mirela Retegan, depistată cu Covid-19 pentru a doua oară, deși e vaccinată cu 2 doze. Ce simptome are fondatoarea ”Gaşca Zurli”

Anunț incredibil despre Mirela Retegan, fondatoarea fenomului Gașca Zurli. Vedeta a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus, deși s-a vaccinat cu ambele doze anti-COVID. Care este starea ei actuală de sănătate.

„Mama” celebrei Gașca Zurli a fost infectată cu COVID. Mirela Retegan a fost diagnosticată pozitiv cu virusul Sars-COv-2 pentru a doua oară, deși vedeta a fost vaccinată împotriva coronavirusului cu scheam completă.

Mirela Retegan a povestit, în direct la Antena 3, cum a contactat virusul și cum se simte acum. Femeia a mărturisit că a făcut o formă ușoară a bolii și s-a tratat la domiciliu, acolo unde a stat în izolare timp de 14 zile, conform protocolului din pandemie.

Ca simptome, vedeta a mărturisit că timp de două zile i-a curs nasul, dar nu a avut probleme de sănătate. Mai mult de atât, fondatoarea Gașca Zurli a tratat cu optimism infectarea cu COVID, considerând cele două săptămâni de izolare ca fiind „o vacanță socială”.

Mă așteptam să se întâmple asta pentru că eu circul destul de mult şi eu sunt destul de expusă, dar am avut mare încredere că lucrurile vor fi ținute sub control, ceea ce s-a şi întâmplat.”, a declarat Mirela Retegan la Antena 3 , prin intervenție telefonică.

Aceasta nu este prima dată când Mirela Retegan a făcut COVID. În preajma sărbătorilor de iarnă din 2020, fondatoarea Gașca Zurli s-a testat anti-COVID, rezultatul fiind pozitiv. În primăvara acestui an s-a vaccinat, urmând să facă doza a treia în perioada următoare.

„Ne-a dat Doamne, Doamne două săptămâni în care să mă concentrez pe campania cu ghetuțe, să mă organizez de acasă cu lucruri pentru care nu aveam timp. O să ies, deja luni e gata.

A fost foarte drăguț, pentru că știam că am intrat în contact cu o persoană infectată şi în drum spre casă m-am oprit la un centru ca sa fac un test rapid. Acolo am rugat să îmi facă un PCR. Mi-a ieșit negativ testul rapid şi cred că s-a întâmplat ceva, până dimineață în emailul meu a apărut testul pozitiv la PCR şi am rămas izolată 14 zile aşa cum prevede legea.

Dar am făcut testarea pentru că nu îmi puteam permite să expun alți oameni. Noi avem evenimente. M-am oprit din tot. Am oprit filmările pe care le avem. E mai bine pentru toată lumea”, a concluzionat Mirela Retegan pentru sursa citată.