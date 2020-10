Mirel Rădoi, umilit și criticat aspru de Cornel Dinu. De la ce au pornit reproșurile

Fostul selecționer Cornel Dinu a comentat iar prestația României la meciul cu Islanda, 1-2, în barajul pentru EURO 2020, explicând unde a greșit selecționerul Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, umilit și criticat aspru de Cornel Dinu

De menționat este că Norvegia – România, meci din Liga Națiunilor, se joacă azi, de la ora 19:00. Duelul poate fi urmărit pe postul de televiziune ProTV.

Astfel, „Procurorul” spune că momentul în care Rădoi a schimbat trei jucători la pauza meciului cu Islanda, introducându-i pe Hagi, Pușcaș și Iancu în locul lui Mitriță, Alibec și Deac, a arătat lipsa de experiență a selecționerului.

„Dacă la pauză se fac trei schimbări, asta îmi dă de înţeles că experienţa lui Rădoi lasă de dorit! Nu a avut o echipă gândită! Îi trebuiau jucători de pătrundere”, a precizat Cornel Dinu la TV Telekom Sport.

Florin Bratu, fost coleg cu Rădoi la națională, i-a luat apărarea actualui selecționer după eșecul cu Islanda.

„Eu cred că ar trebui să fim mai echlibraţi și să încurajăm ceea ce Mirel antrenează, jocul acesta ofensiv. N-am avut rezultate, dar n-au fost nici până acum foarte multe rezultate, în aşa fel încât acum să aruncăm cu noroi în Mirel Rădoi sau în echipa naţională.

Am văzut momente bune cu Austria, cel puţin. Asta cu experiența… Cred că nimeni nu s-a născut cu experienţă. Dacă eşti dedicat, cu siguranță vor veni şi rezultate””, a mai spus Florin Bratu pentru sursa citată.

Norvegia – România: iată echipe probabile:

Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui, Strandberg, Ajer, Linnes – Elyounoussi, Berge, Normann, J. King – Sorloth, Haaland

Rezerve: Hansen, Thorsby, Reginiussen, Henriksen, Johansen, Aleesami, Hauge, Rosted, Rossbach, Ødegaard, Midtsjø, Svensson

Antrenor: Lars Lagerback

România: Tătărușanu – Hanca, Burcă, Toșca, Bancu – R. Marin, Al. Crețu – I. Hagi, N. Stanciu, Al. Maxim – G. Pușcaș

Rezerve: Fl. Niță, Lazăr, Cr. Manea, M. Bălașa, Dr. Grigore, Camora, C. Deac, Mitriță, Cicâldău, Keșeru, Alibec, G. Iancu

Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion: Ulleval, Oslo

Arbitru: Ivan Kruzliak / Asistenți: Tomas Somolani, Branislav Hancko (toți din Slovacia)

Despre meciul cu Islanda, selecționerul Mirel Rădoi a spus cu subiect și predicat că România nu merita pasul spre turneul final, pentru că a jucat prea puțin fotbal la Reykjavik, deși mai puteam primi un penalty care să ne asigure prelungirile. Și-a asumat și partea sa de vină.

”La cum am jucat primele 45 de minute, nu meritam să ne calificăm. Am început previzibil, lent, nu am găsit spații. Îi știam că sunt puternici, că ne vor bloca și că vor specula spațiile libere. Dar, nu vreau acum să dau vina pe jucători. Eu și staff-ul meu suntem vinovați pentru eșec”, a declarat Mirel Rădoi, imediat după meci.