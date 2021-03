Mirel Rădoi s-a deschis în fața fanilor: ”Mi-a trecut glonțul pe la cap!” Ce a pățit selecționerul

Mirel Rădoi a recunoscut că a avut mari emoții la finalul meciului România 3-2 Macedonia de Nord, atunci când ”tricolorii” s-au aflat la un pas de a pierde puncte importante.

De menționat este că România a condus cu 2-0 pe Arena Națională însă, în minutul 82, pe parcursul unui singur minut, Macedonia de Nord a marcat de două ori. Din fericire însă, Ianis Hagi a marcat în minutul 86, stabilind scorul final, notează Playsport.ro.

Selecționerul menționat că în ciuda faptului că nu a putut fi alături de echipă în ultimele zile, acesta a pregătit meciul în cele mai bune condiții:

”Nu a fost foarte greu, nu am fost lângă ei, dar am fost în permanentă legătură cu ei. Federația a pus pe stâlpii de la Mogoșoaia internet, am văzut antrenamentele, am vorbit cu băieții. Cei care au rămas din staff știau principiile și ce am discutat. Sunt lucruri foarte clare, scrise pentru fiecare meci. Știm că în această perioadă se poate întâmpla orice și fiecare trebuie să fie pregătit. Mă bucur că am putut să fiu alături de băieți. În seara asta, meritul e al băieților și al staffului. Mă bucur că am reușit să ajung alături de ei. Meritul meu nu este deloc, eu nu am fost cu ei. Eu doar i-am ajutat, am făcut ședințe de monitorizare”, a spus acesta.