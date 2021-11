Mirel Rădoi, reacție tranșantă despre revenirea la FCSB. Lui Gigi Becali nu îi va conveni când va auzi

Aseară a avut loc ultima partidă a Naționalei României cu Mirel Rădoi la cârmă. Deși România a câștigat în Liechtenstein cu 2-0, am pierdut și barajul pentru CM 2022. Dar cel mai important este că Naționala a rămas fără antrenor. În același timp, echipa lui Gigi Becali, în urma unui scandal, a rămas fără antrenor, după plecarea lui Edi Iordănescu. Dacă Mirel Rădoi vine sau nu la FCSB, rămâne să aflăm în cele ce urmează.

În aceste zile Gigi Becali și FCSB sunt într-o criză fără precedent. Aflată pe locul doi în clasament, cu 31 de puncte, povestea frumoasă dintre Edi Iordănescu și Gigi Becali s-a încheiat dur, cu plecarea primului de la echipă. Deși selecționerul declara că ar fi fost dat afară de la echipă, conform Playsport, Gigi Becali l-a contrazis pe Iordănescu jr. declarând că nu este adevărat, plusând declarația cu oferta FRF pentru Edi Iordănescu de a prelua Naționala duă plecarea lui Mirel Rădoi.

„Nu l-am dat afară, dar chiar dacă ar fi fost așa, care-i problema? Am încălcat legea? Care rezultate? A luat 22 din 29, nu-mi convine. A venit când aveam șapte puncte diferență de CFR? Acum câte sunt? Sunt opt? Așa facem socoteala. Să mă împac cu Edi? M-am certat eu cu el?

Eu am spus doar că nu jucăm nimic, o spun și acum. Nu pot să spun că jucăm bine. Dar încă am încredere în el. Eu îmi văd de treaba mea, el își vede de treaba lui. Comandă altul pe banii mei? Nu se va mai întâmpla asta. Deocamdată, Edi nu a realizat nimic. Să vedem ce se va întâmpla în retur. Are și timp să-și impună filosofia.”, declară Gigi Becali.