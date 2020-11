Mirel Rădoi nu s-a mai putut abţine! Cum a reacţionat când a fost întrebat dacă lasă echipa naţională pentru Craiova

România a învins Belarus, într-o partidă amicală disputată la Ploieşti, scor 5-3. Mirel Rădoi şi-a lăudat jucătorii pentru prestaţia din prima repriză, dar a recunoscut şi că au fost multe probleme în partea secundă. Calm în prima parta a interviului pentru Pro X, selecţionerul a izbucnit în momentul în care a fost întrebat despre plecare de la naţională. Rădoi nu a vrut să vorbească despre oferta de la CS Universitatea Craiova. Ba chiar s-a enervat când i s-a cerut să lămurească acest subiect.

Mirel Rădoi a vorbit şi despre selecţia destul de surprinzătoare pe care a realizat-o pentru această ultimă acţiune din 2020. Care include şi doi jucători trecuţi de 30 de ani care debutează la naţională: Bogdan Mitrea (33 de ani) şi Vali Creţu (32 de ani).

„Am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Repriza a doua, pe fondul unei relaxări totale, am primit trei goluri. Putem să lucrăm după această victorie, luăm aspectul pozitiv. Băieţii aveau nevoie de această descătuşare. Este o problemă faptul că am luat trei goluri, e clar asta. Dar am văzut o reacţie din partea jucătorilor, de fiecare dată când pierdeam mingea. Luăm lucrurile pozitive, dar nu înseamnă că ignorăm părţile rele. Ne-au căzut 14 jucători de pe listă, nu puteam să luăm nici prea mulţi jucători de la U21”, a declarat Mirel Rădoi.