Mirel Rădoi i-a șocat pe jurnaliști după umilința cu Georgia. Ce a spus la conferință

Mirel Rădoi vine cu primele declarații după pierderea în fața echipei din Georgia. Ce a spus antrenorul tricolorilor la o conferință după meci? Cunoscutul sportiv a șocat cu unele mărturii. Ce tactică abordează și unde crede că au greșit fotbaliștii pe care îi îndrumă? Explicațiile nu i-au satisfăcut deloc pe unii dintre suporteri.

Mirel Rădoi a încercat să explice eșecul suferit de echipa României în fața Georgiei, scor 1-2. Antrenorul taxează apetitul ofensiv scăzut al atacanților din lot și subliniază din nou filosofia pe care vrea să o implementeze la echipa pe care o dirijează. Cel din urmă a declarat că se pare că eșecul a devenit o obișnuință în rândul acestora:

”Jucătorii au vrut, dar sunt unele momente în care trebuie să înțelegem că, dacă ajungem în careu și producem unele oportunități, nu putem să pierdem meciul și să rămânem cu un singur gol marcat. Aveam nevoie de victorie pentru a avea moral înaintea meciului cu Anglia. Totuși, rămân la părerea că nu meritam să pierdem. Am fost neinspirați, le-am dat spații, iar jucătorii de viteză ai georgienilor ne-au surprins.”

De asemenea, sportivul a mai susținut că îl deranjează foarte tare că jucătorii lui tratează cu o foarte mare ușurință unele faze de atac, iar în momentul în care va reuși să se înscrie, abia atunci va crește și valoarea jucătorilor. Rădoi nu-și abandonează principiile până la victorie, mărturisind că vrea ca fotbaliștii să marcheze cu un gol mai mult decât adversarul. În caz contrar, lasă loc liber altui antrenor care să vină cu altă perspectivă și cu altă statistică. Mai mult decât atât, antrenorul a declarat în final că rezultatul nu i se pare deloc unul corect.

”Nu e o ironie. La câte turnee finale am fost în ultima vreme? Se știa de când am venit că naționala va încerca să joace ofensiv. Nu vom ceda!După înfrângerile cu Armenia și Georgia, toată lumea se gândește acum câte goluri vom lua cu Anglia. Va trebui să îmbunătățim unele aspecte. Din punctul meu de vedere, rezultatul nu este unul corect, ar fi trebuit să fie altul. Din punct de vedere al atitudinii, al determinării, nu am ce să le reproșez jucătorilor, au înțeles că trebuie să alerge mai mult pentru a suplini absența jucătorului eliminat. Mă deranjează că ne pierdem concentrarea în fața porții”

Mirel Rădoi (Sursa: Pro X)