Mirel Rădoi, apariție de gală în București. A plătit 300.000 de euro fără să clipească

Pe lângă fotbal, domeniu în care a făcut carieră, Mirel Rădoi are o pasiune și pentru mașinile de lux. Cu una dintre ele s-a afișat deunăzi.

Mirel Rădoi, surprins la volanul noii sale achiziții în valoare de 300.000 de euro. Selecționerul se întrece cu nașul Becali

Mirel Rădoi știe că plăcerile costă, așa că nu strânge cureaua când vine vorba să investească în pasiunile sale. Fotoreporterii SpyNews l-au surprins cu zâmbetul pe buze, în timp ce mergea spre casă cufundat în scaunul noii sale achiziții pe care a dat sute de mii de euro. În urmă cu patru luni, acesta era surprins la volanul unui automobil în valoare de 150.000 de euro, iar acum și-a etalat cealaltă ”jucărie”, un Rolls Royce de 300.000 de euro.

Motivul pentru care naționala ratează calificările la turneele finale. Rădoi e nostalgic după meciurile tari din Liga 1

Mirel Rădoi a vorbit recent despre situația fotbalului românesc. Selecționerul spune că jucătorilor din campionatul intern, care sunt convocați la națională, le lipsesc duelurile tari și este convins că s-a cam bătut pasul pe loc, în timp ce națiunile pe care le învingeam constant au avut o strategie, reușind astfel să obțină progrese.

„Interesant ce a zis Ando (n.r. Ioan Andone), că îi băteam la micul dejun acum 10 ani pe Islanda și Norvegia. Într-adevăr. Meciurile cu Malta, Liechtenstein, băteam 7-0. După 20 de ani am ajuns la 3-0. De ce? Ei și-au dat seama ce trebuie să îmbunătățească, iar noi am crezut în continuare că merge cu ceafă de porc și cartofi prăjiți.

Când am plecat am văzut ce se întâmplă. Și la noi au venit Zenga, Olaroiu, Protasov și ne-au scos tot felul de mâncăruri, de deserturi. Au venit antrenori care au văzut ce înseamnă să fii profesionist. Haaland nu exista acum un an, la 2-2 în Norvegia. Progresul românilor cât de mare a fost în comparație cu cel al norvegienilor?”, a declarat selecționerul.

„Erau meciurile cu Rapid, Craiova, Dinamo, care lipsesc acum. Erau meciuri cu miză, nu aveai cum să nu te pregătești mental pentru națională. Lipsind meciurile astea, dacă nu te înjură un stadion, nu te provoacă un Tamaș, Marius Niculae, Daniel Niculae, Pancu, Moldovan, e clar că îți va fi greu și la națională”, a declarat acesta.

„Alexa. Cum voiam să intru tare la început, a venit el și făcea asta. Apoi cu Marius Niculae. Niculescu era un atacant diabolic, mereu încerca să te adoarmă și, când venea mingea, te întrebai unde e Claudiu Niculescu”, a răspuns Rădoi în emisiunea ProSport Live, fiind întrebat cine l-a enervat cel mai tare.