Mirel Rădoi îl desființează pe Gigi Becali: ”E disperare”. De unde a pornit totul

După ce Gigi Becali a criticat dur prestația ca antrenor a lui Mirel Rădoi, acesta din urmă a decis să-i răspundă. Mirel Rădoi, invitat la Prosport în emisiune, i-a răspuns nașului său.

După cele trei înfrângeri ale Naționalei, sub bagheta lui Mirel Rădoi, tot mai multe voci au criticat prestația sa ca antrenor. În afară de vocile specialiștilor, deja consacrate din fotbalul românesc, cea mai dură critică a venit din partea lui Gigi Becali, nașul lui Rădoi.

Invitat la Prosport, Mirel Rădoi a comentat declarațiile lui Gigi Becali. Mirel, vădit afectat de cese întâmplă a avut un drept la replică:

”Dar cum să nu, oho, și cât. Când ești pe marginea prăpastiei, iar el dă în tine, te doare. A spus că mă știa că am demnitate. Nu știu dacă fac un păcat sau nu că îi răspund nașului meu, dar am să o fac. Îi readuc aminte că în 2015, m-a sunat să vin antrenor la Steaua. Am lăsat tot, absolut tot. Am lăsat tot, bani, soţie gravidă, case, mașini, tot.”, a delcarat Mirel Rădoi.