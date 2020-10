Islanda – România live stream online în play-off Euro 2021. Video online pe Pro TV și playtech.ro. Avem echipele de start

Islanda – România este cel mai important meci pe care îl are naţionala în ultimii ani. Calificarea la Euro 2020 (turneul final şi-a păstrat denumirea oficială în ciuda faptului că a fost amânat pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus). În cazul unei victorii la Reykjavik, România ar mai avea încă un meci înainte de a-şi asigura calificarea la turneul final. Un duel cu învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, celălalt meci programat în baraj.

Islanda – România live stream online în play-off Euro 2021. Surprize în echipa aleasă de Mirel Rădoi

Islanda – România este programat de la ora 21:45, în direct pe ProTV, televiziunea care deţine drepturile TV. Partida poate fi urmărită live video aici,dar toată desfăşurarea acţiunii este şi pe playtech.ro. Mirel Rădoi a ales o formulă de start ofensivă, chiar dacă a decis să îl lase pe bancă pe Ianis Hagi. De asemenea, Mario Camora va debuta la echipa naţională, în locul lui Nicuşor Bancu. Deac, Alibec şi Mitriţă formează tripleta de atac a echipei naţionale.

Islandezii pornesc ca favoriţi, conform cotelor stabilite de casele de pariuri

„Să zicem că 50 la sută știu echipa. Mai am un antrenament, mai am de verificat unele informații, rapoarte și vom vedea și în funcție de ceea ce am pregătit. Totul e în funcție de strategia noastră pe care o vom aborda, ca plan inițial. Sincer, avem mai multe planuri de joc, dar trebuie să recunoaștem ca poate exista și o partidă de 120 de minute. E foarte bine, spritul de competiție la națională a început să crească. Ne bucură aspectul ăsta pentru că ne pune în dificultate să alegem atent primul 11. E clar că competitivitatea între jucători, pe posturi, e foarte ridicată”, a declarat Rădoi la conferinţa de presă.

La casele de pariuri, Islanda porneşte cu prima şansă în faţa României. Cotă 2,25 pentru o victorie a gazdelor, în vreme ce „tricolorii” au primit cotă 3,55. 1,64 este cota la calificare a Islandei, conform bookmakerilor, în vreme ce România a primit 2,15. Conform protocolului stabilit de autorităţile din Islanda, 350 de spectatori au voie să asiste la partida din această seară.

„Mă aştept la un meci dificil, ştiu că echipa Islandei este foarte puternică acasă. Cred că şansele sunt 50-50 şi că echipa care va fi pregătită să se sacrifice mai mult mâine se va califica. Ştim toţi jucătorii Islandei, toată lumea ştie că echipele nordice sunt foarte puternice la dueluri, dar avem un plan pentru meci şi sperăm să câştigăm. Cred că este rău pentru fotbal că se joacă fără spectatori, dar asta este situaţia acum”, a declarat Nicolae Stanciu la conferinţa de presă.